2026-11-28 18:52:12

Η εορταστική αμαξοστοιχία της CPKC συνεχίζει το ταξίδι της στον Καναδά, συνδυάζοντας ψυχαγωγία και φιλανθρωπία για την ενίσχυση των τραπεζών τροφίμων.Το διάσημο Holiday Train της CPKC περνά αυτό το Σαββατοκύριακο από κοινότητες νότια της Οτάβα, μεταφέροντας το μήνυμα των γιορτών μέσα από ένα μοναδικό θέαμα φωτισμού, μουσικής και αλληλεγγύης. Η εντυπωσιακά στολισμένη αμαξοστοιχία διασχίζει κάθε sidirodromikanea

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