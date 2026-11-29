2026-11-29 15:17:44

Αναστάτωση προκλήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Ντακσινεσουάρ της Δυτικής Βεγγάλης, όταν εναέριο ηλεκτροφόρο καλώδιο τάσης 11.000 βολτ κατέρρευσε πάνω σε τοπική αμαξοστοιχία, προκαλώντας σπινθήρες και καπνό. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους επιβάτες και στους παρευρισκόμενους στον σταθμό, καθώς υπήρξαν φόβοι για σοβαρό ατύχημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πτώση του καλωδίου sidirodromikanea

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