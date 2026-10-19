Ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» και στον Ηλία Σκουλά, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στο νέο τηλεοπτικό εγχείρημα του ΑΝΤ1, «For You», με παρουσιάστρια τη Φαίη Σκορδά. Ο γνωστός ηθοποιός σχολίασε την επικείμενη πρεμιέρα της εκπομπής, η οποία αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της το προσεχές διάστημα.«Είμαι πάρα πολύ καλά. Με βρίσκεις σε μια πολύ καλή στιγμή της ζωής μου», είπε αρχικά ο Δημήτρης Μακαλιάς.«Ξεκινάμε σιγά σιγά. Έχουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία και πολλή χαρά για να δούμε την ανταπόκριση του κόσμου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν καλή στιγμή.Καλό το timing, καλοί συνεργάτες και δεν ήταν και πολύ δύσκολο για μένα. Δηλαδή πολύ γρήγορα βρέθηκε η λύση που θέλαμε, το πώς θέλαμε να το φτιάξουμε και άνθρωποι που εκτιμώ πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και ανυπομονούμε να βρεθούμε μπροστά από τον φακό.Είπα αμέσως το ναι! Έχω γνωρίσει τη Φαίη έτσι από κοντά σε άλλες εκδηλώσεις. Είχα πολύ ωραία εικόνα για αυτήν. Έτσι κι αλλιώς είναι μια παρουσιάστρια που εκτιμώ πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος που νιώθω πολύ οικεία μαζί της και πολύ ζεστά.Έχει ένα προφίλ παρουσιάστριας που μου ταιριάζει πάρα πολύ στο πώς λειτουργεί απέναντι στα πράγματα, πώς σχολιάζει τα πράγματα. Οπότε αισθάνομαι ότι είναι μια παρέα όπου έχουμε μια κοινή αισθητική και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.Η Φαίη Σκορδά είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ και περνάω πάρα πολύ ευχάριστα όταν τη βλέπω από το σπίτι μου, από τον καναπέ μου. Οπότε ναι, είναι από τις παρουσιάστριες που θα ήθελα να βρεθώ. Κι άλλες υπάρχουν φυσικά, αλλά ναι, η Φαίη είναι σίγουρα στο τοπ 3 που θα ήθελα οπωσδήποτε κάποια στιγμή κάπως να βρεθούμε».Πηγή: tvnea.com