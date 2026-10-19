Το «Κάτι Ψήνεται» την εβδομάδα 19-23 Οκτωβρίου είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση! Πέντε δυναμικές γυναίκες αναλαμβάνουν δράση στην κουζίνα, με στόχο να εντυπωσιάσουν, να κερδίσουν τους περισσότερους βαθμούς και να αναδειχθούν νικήτριες της εβδομάδας!Η Κωνσταντίνα, η Ντίνα, η Πηνελόπη, η Ιωάννα και η Βούλα ανοίγουν τα σπίτια τους, επιστρατεύουν τις αγαπημένες τους συνταγές και βάζουν τα δυνατά τους για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Μόνο που αυτή τη φορά μία νέα μαγειρική πρόκληση έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα!Μια μυστηριώδης γυάλα με κρυφά υλικά μπαίνει στο παιχνίδι και δοκιμάζει τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την ευρηματικότητα των πέντε γυναικών. Κάθε οικοδέσποινα καλείται να προσθέσει ένα απρόσμενο υλικό στο μενού της, χωρίς να γνωρίζει πώς θα αντιδράσουν οι καλεσμένες της!Και ενώ οι κουζίνες παίρνουν φωτιά, οι συζητήσεις στο τραπέζι γίνονται όλο και πιο ζωηρές! Πειράγματα, προσωπικές αποκαλύψεις, διαφωνίες και υποψίες για στρατηγικές δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, με τις ισορροπίες της παρέας να δοκιμάζονται καθημερινά.Ποια θα αξιοποιήσει καλύτερα το μυστικό υλικό; Ποια θα κερδίσει τις εντυπώσεις και ποια θα αναδειχθεί μεγάλη νικήτρια της εβδομάδας;ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΗ πρώτη οικοδέσποινα και η πρώτη… μυστική πρόκληση!Η εβδομάδα ξεκινά με την Κωνσταντίνα, 42 ετών, κομμώτρια και μητέρα ενός γιου. Λάτρης της γυμναστικής και της υγιεινής διατροφής, μπαίνει στην κουζίνα με άγχος, αλλά και με πολύ κέφι, χορό και τραγούδι! Για το πρώτο δείπνο ετοιμάζει «U-Mama», «Σιγοψήνομαι και λιώνω παρέα με την Ινδιάνα μου» και «Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, ΗΠΑ, Ιαπωνία». Και κάπου εκεί εμφανίζεται για πρώτη φορά η γυάλα με τα μυστικά υλικά! Ποιο υλικό θα της τύχει και πώς θα καταφέρει να το ενσωματώσει στο μενού της; Στο τραπέζι γίνονται οι πρώτες γνωριμίες, τα πειράγματα δίνουν και παίρνουν και η Κωνσταντίνα προσπαθεί να ξεπεράσει το άγχος της. Θα καταφέρει το πρώτο δείπνο να της χαρίσει και τους βαθμούς που επιθυμεί;ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΝΤΙΝΑΗ αγάπη είναι το μυστικό συστατικό!Την Τρίτη στην κουζίνα μπαίνει η Ντίνα, 58 ετών, η οποία είναι συνταξιούχος, κοινωνική και ιδιαίτερα ομιλητική. Δηλώνει εξαιρετική μαγείρισσα και πιστεύει ότι το σημαντικότερο συστατικό κάθε συνταγής είναι η αγάπη! Για τις συμπαίκτριές της ετοιμάζει «Η Αρβανίτισσα», «Η Αγκαλιά της Μάνας» και «Ο Πειρασμός της Ντίνας», ενώ στο τέλος της προετοιμασίας θεωρεί ότι η προσπάθειά της αξίζει… 10! Σε ποιο πιάτο θα κρύψει το μυστικό υλικό; Στο τραπέζι, η Βούλα έχει πολλές ερωτήσεις, οι αστρολογικές προβλέψεις δίνουν και παίρνουν και οι πρώτες μικρές εντάσεις κάνουν την εμφάνισή τους. Θα συμφωνήσουν οι συμπαίκτριές της με το δεκάρι που βάζει η Ντίνα στον εαυτό της;ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΠΗΝΕΛΟΠΗΗ «Αρχόντισσα» της κουζίνας και οι πρώτες μεγάλες εντάσεις!Την Τετάρτη σειρά έχει η Πηνελόπη, 53 ετών, που είναι μητέρα τριών παιδιών, κοκέτα, κεφάτη και με άποψη για όλα! Δεν διστάζει να πει όσα σκέφτεται και δηλώνει αποφασισμένη να βαθμολογήσει αυστηρά. Για το δείπνο της ετοιμάζει «Φούσκες», «Κάτι από γιαγιά και μαμά, μαζί» και «Η Αρχόντισσα», έχοντας να αντιμετωπίσει και την πρόκληση του μυστικού υλικού. Όμως η Πηνελόπη είναι ήδη ενοχλημένη από τη συμπεριφορά ορισμένων συμπαικτριών της και θέλει στο δικό της τραπέζι να έχει τον έλεγχο. Τα πιάτα δεν ενθουσιάζουν όλες τις καλεσμένες και οι αντιδράσεις δεν αργούν να έρθουν! Θα καταφέρει η «Αρχόντισσα» να σώσει τις εντυπώσεις ή το μενού θα αφήσει πικρή γεύση;ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΑΈνα σικάτο δείπνο με… διπλό ρίσκο!Την Πέμπτη οικοδέσποινα είναι η Ιωάννα, 45 ετών, μητέρα μιας κόρης και επιχειρηματίας που δηλώνει ότι δεν είναι… κορίτσι του σπιτιού! Δραστήρια, κοινωνική και αποφασιστική, μπαίνει στην κουζίνα με τα σκονάκια των συνταγών της ανά χείρας! Το μενού της περιλαμβάνει «Check-in στη Μαρίνα με την Άγκυρα της Οικοδέσποινας», «Το Ακίνητο-Φιλέτο» και «Sweet Check-out». Και ενώ οι υπόλοιπες προσπαθούν να διαχειριστούν το μυστικό υλικό, η Ιωάννα τολμά να το χρησιμοποιήσει σε δύο πιάτα! Στόχος της είναι ένα εκλεπτυσμένο δείπνο, αντάξιο μεγάλου εστιατορίου. Οι καλεσμένες της, όμως, δεν εντυπωσιάζονται όσο εκείνη περίμενε. Θα της βγει σε καλό το διπλό ρίσκο ή θα της στοιχίσει πολύτιμους βαθμούς;ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΒΟΥΛΑΆστρα, προβλέψεις και μία εκρηκτική αυλαία!Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με τη Βούλα, 48 ετών, η οποία είναι μελλοντολόγος, αστρολόγος και μια προσωπικότητα που δύσκολα περνά απαρατήρητη! Με τέσσερις γάμους στο ενεργητικό της, τηλεοπτική και ραδιοφωνική εμπειρία και μεγάλη αγάπη για τον oriental χορό, η Βούλα δηλώνει «παιδί μαγισσών»! Στην κουζίνα κινείται με αυτοπεποίθηση και ετοιμάζει «Ο θόλος του Martin Kabase», «Τα δάχτυλα του σουλτάνου» και «Το γάλα του Παραδείσου». Στο τελευταίο δείπνο, όμως, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται! Η Βούλα πιστεύει ότι οι συμπαίκτριές της ακολουθούν στρατηγική στη βαθμολογία και, λίγο πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι συσσωρευμένες εντάσεις της εβδομάδας βγαίνουν στην επιφάνεια.Πέντε γυναίκες, πέντε δείπνα, πέντε μυστικά υλικά και μία τελική βαθμολογία! Ποια θα καταφέρει να αφήσει πίσω της τις αντιπαραθέσεις και να αναδειχθεί μεγάλη νικήτρια της εβδομάδας;«ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ». ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 17:30 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣExecutive Producer: Στέφανος ΚαλλιγιάννηςProject Manager: Σόφη ΚαραγιάννηΣκηνοθεσία: Θανάσης ΖώηςΚειμενογράφος - Voice Over: Βαγγέλης ΧαρισόπουλοςΔιευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης ΜερτύρηςΔιεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης ΓραμματόπουλοςΑρχισυνταξία: Δημήτρης ΠαυλιδάκηςΔιευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης ΜερτύρηςΕκτέλεση Παραγωγής: JK ProductionsΠηγή: tvnea.com