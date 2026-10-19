2026-10-19 14:54:46

Σαν αρτεσιανό νερό αναβλύζει εδώ και ώρες στο σημείο όπου σταθμεύουν τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης, η οποία έχει προκαλέσει έντονη διαρροή νερού.Ελπίζουμε οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιληφθούν άμεσα του προβλήματος, ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη και να σταματήσει η άσκοπη σπατάλη ενός πολύτιμου φυσικού sidirodromikanea

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