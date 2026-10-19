2026-10-19 14:54:46
Φωτογραφία για Αναβλύζει νερό στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Άμεση ανάγκη αποκατάστασης της βλάβης.
 Σαν αρτεσιανό νερό αναβλύζει εδώ και ώρες στο σημείο όπου σταθμεύουν τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης, η οποία έχει προκαλέσει έντονη διαρροή νερού.Ελπίζουμε οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιληφθούν άμεσα του προβλήματος, ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη και να σταματήσει η άσκοπη σπατάλη ενός πολύτιμου φυσικού sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το «Κάτι Ψήνεται» γίνεται γυναικεία υπόθεση αυτή την βδομάδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «Κάτι Ψήνεται» γίνεται γυναικεία υπόθεση αυτή την βδομάδα
Η «Σύγκρουση»: Δείτε το τρέιλερ για τη νέα σειρά του MEGA
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η «Σύγκρουση»: Δείτε το τρέιλερ για τη νέα σειρά του MEGA
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νίκος Παπαθανάσης: 85,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Προαστιακού και του Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Νίκος Παπαθανάσης: 85,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Προαστιακού και του Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Νίκος Παπαθανάσης: 85,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Προαστιακού και του Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Νίκος Παπαθανάσης: 85,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Προαστιακού και του Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Είπαν το τελευταίο αντίο στον σιδηροδρομικό Μιχάλη Καραπατσά.
Είπαν το τελευταίο αντίο στον σιδηροδρομικό Μιχάλη Καραπατσά.
Όλη νύχτα σε λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα – Τα 24ωρα λεωφορεία.
Όλη νύχτα σε λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα – Τα 24ωρα λεωφορεία.
Αύριο το τελευταίο αντίο στον σιδηροδρομικό Μιχάλη Καραπατσά.
Αύριο το τελευταίο αντίο στον σιδηροδρομικό Μιχάλη Καραπατσά.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Φως στο Τούνελ: Πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης
Φως στο Τούνελ: Πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης
Νίκος Παπαθανάσης: 85,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Προαστιακού και του Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Νίκος Παπαθανάσης: 85,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Προαστιακού και του Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Νίκος Παπαθανάσης: 85,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Προαστιακού και του Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Νίκος Παπαθανάσης: 85,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Προαστιακού και του Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Δευτέρα, 19/10/2026: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 19/10/2026: Εργασίες ημέρας
Δίκη για τα Τέμπη: Με την κατάθεση τραυματία-επιβάτη στο δεύτερο βαγόνι, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση.
Δίκη για τα Τέμπη: Με την κατάθεση τραυματία-επιβάτη στο δεύτερο βαγόνι, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση.