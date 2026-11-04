2026-11-04 08:30:28
Φωτογραφία για Νέα Υόρκη: Παιδί πέθανε από ιλαρά μετά από περισσότερα από 30 χρόνια – Η επιστροφή μιας νόσου και η αμφισβήτηση των εμβολίων στις ΗΠΑ

Ένα παιδί έχασε τη ζωή του στη Νέα Υόρκη σε σχέση με την εν εξελίξει έξαρση ιλαράς, στον πρώτο γνωστό θάνατο που συνδέεται με τη νόσο στην πολιτεία εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. 

Η είδηση, που ανακοινώθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2026 από το Υπουργείο Υγείας της πολιτείας και την υπηρεσία δημόσιας υγείας της κομητείας Lewis, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σοβαρότητα ενός νοσήματος που πολλοί θεωρούσαν ότι ανήκε στο παρελθόν.

Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα την ακριβή ηλικία ή την εμβολιαστική κατάσταση του παιδιού και ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειάς του. Υπογράμμισαν, ωστόσο, ότι η ιλαρά είναι εξαιρετικά μεταδοτική, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, και ότι ο εμβολιασμός MMR αποτελεί την καλύτερη προστασία.

Η Νέα Υόρκη είχε ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της έξαρσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολιτείας, έως τις 24 Οκτωβρίου είχαν αναφερθεί 178 κρούσματα ιλαράς μέσα στο 2026.

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