Μια σημαντική επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες δρομολογείται από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς στην ενιαία πλατφόρμα ηλεκτρονικών ραντεβού της ΗΔΥΚΑ εντάσσονται πλέον και συγκεκριμένες διαγνωστικές εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία.

Η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, με αριθμό πρωτοκόλλου Γ2α/οικ. 55003/2026 και ΑΔΑ Ψ4ΘΒ465ΦΥΟ-1ΡΜ, καταχωρίστηκε στις 27 Νοεμβρίου 2026, όπως προκύπτει από τη σχετική καταχώριση της εγκυκλίου.

Στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στις διαγνωστικές υπηρεσίες του ΕΣΥ, περιορίζοντας την ανάγκη επικοινωνίας με τις επιμέρους γραμματείες των νοσοκομείων.

Ποιες εξετάσεις εντάσσονται στην πλατφόρμα

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του HealthReport και την ενημέρωση του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων, στην πρώτη φάση περιλαμβάνονται:

farmakopoioi

Διάβασε περισσότερα »