Η υπηρεσία ειδοποιήσεων του FARMAKOPOIOI ανανεώθηκε και είναι ξανά διαθέσιμη!

Ενεργοποιήστε τις web push ειδοποιήσεις στον υπολογιστή ή στο κινητό σας και μείνετε κοντά στις ειδήσεις και στις εξελίξεις που αφορούν τους φαρμακοποιούς.

Με τη δική σας εγγραφή, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για επιλεγμένες αναρτήσεις μας, χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεστε κάθε φορά το συνιστολόγιο για να δείτε αν υπάρχει κάποια από αυτές τις ενημερώσεις. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε συμβατούς browsers υπολογιστή και Android, καθώς και σε iPhone και iPad με την προσθήκη της εφαρμογής ιστού στην Αρχική οθόνη.

farmakopoioi

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