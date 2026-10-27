2026-10-27 08:32:24

Η πρώτη ομάδα 20 Μαθητευόμενων Μηχανικών Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ενταχθεί σε ένα εθνικό πρόγραμμα της σιδηροδρομικής βιομηχανίας, με έδρα την Υόρκη και το Λονδίνο, όπου θα συνδυάσουν την εξειδικευμένη μάθηση με την πρακτική εμπειρία.Οι τοποθετήσεις τους θα συντονίζονται μέσω του Επιταχυντή Θερμοκοιτίδας Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Incubator Accelerator) του φορέα καινοτομίας GBRX και θα κατανέμονται sidirodromikanea

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