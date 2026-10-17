2026-10-17 21:10:33
Φωτογραφία για Προειδοποίηση για σεισμό 9,9 Ρίχτερ εκδόθηκε κατά λάθος στην Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.
 Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας ακύρωσε την Παρασκευή μια προειδοποίηση που είχε εκδοθεί κατά λάθος για ισχυρή σεισμική δόνηση από σεισμό στα ανοιχτά της βόρειας Ιαπωνίας , αφού υπερεκτίμησε το μέγεθος του σεισμού σε καταστροφικό μέγεθος 9,9 Ρίχτερ, προκαλώντας προσωρινές διακοπές στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε περιοχές της χώρας, αναφέρει το Kyodo .Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία sidirodromikanea
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Προειδοποίηση για σεισμό 9,9 Ρίχτερ εκδόθηκε κατά λάθος στην Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.
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Προειδοποίηση για σεισμό 9,9 Ρίχτερ εκδόθηκε κατά λάθος στην Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.
Τα πιο ασυνήθιστα τρένα στον κόσμο που μοιάζουν βγαλμένα από ταινία επιστημονικής φαντασίας.
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Τα πιο ασυνήθιστα τρένα στον κόσμο που μοιάζουν βγαλμένα από ταινία επιστημονικής φαντασίας.
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