Προειδοποίηση για σεισμό 9,9 Ρίχτερ εκδόθηκε κατά λάθος στην Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

2026-10-17 21:06:36

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας ακύρωσε την Παρασκευή μια προειδοποίηση που είχε εκδοθεί κατά λάθος για ισχυρή σεισμική δόνηση από σεισμό στα ανοιχτά της βόρειας Ιαπωνίας , αφού υπερεκτίμησε το μέγεθος του σεισμού σε καταστροφικό μέγεθος 9,9 Ρίχτερ, προκαλώντας προσωρινές διακοπές στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε περιοχές της χώρας, αναφέρει το Kyodo .Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία sidirodromikanea

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