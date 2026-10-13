2026-10-13 09:29:31
Ένα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε στο κεντρικό Πακιστάν νωρίς την Τρίτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 30, δήλωσαν η αστυνομία και ένας εκπρόσωπος των Πακιστανικών Σιδηροδρόμων.Το τρένο ταξίδευε από το Καράτσι, το νότιο λιμάνι, προς την Πεσαβάρ, το βορειοδυτικό τμήμα, όταν εκτροχιάστηκε στην πόλη Σερ Σαχ, στην επαρχία Παντζάμπ, δήλωσε ο εκπρόσωπος των sidirodromikanea
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