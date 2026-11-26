Δημιουργείστε εύκολα και γρήγορα εντυπωσιακές επιτραπέζιες διακοσμήσεις-χριστουγεννιάτικες συνθέσεις, συνδυάζοντας πολύ συνηθισμένα χρηστικά ή διακοσμητικά γυάλινα αντικείμενα -όπως πχ βάζα-γυάλες, ποτήρια, κηροπήγια, πιατέλες, μπουκάλια κλπ- με κεράκια, led, φυσικά στοιχεία και χριστουγεννιάτικα στολίδια.Τα κολωνάτα ποτήρια είναι από τους πιο εύκολους τρόπους για να δημιουργήσετε εντυπωσιακές συνθέσεις-κηροπήγια με ρεσό ή μεγαλύτερα κεράκια και πρασινάδα, ζαχαρωτά, χριστουγεννιάτικες μπάλες κλπ.Για κλειστές συνθέσεις αυτής της μορφής, χρησιμοποιείστε ένα χαρτονάκι στο μέγεθος του ποτηριού που πάνω του αρχικά θα κολλήσετε τα διακοσμητικά που θα χρησιμοποιήσετε και στην συνέχεια με κόλλα θα το στερεώσετε στο χείλος του ποτηριού. Το συνθετικό χιόνι θα δώσει ακόμη πιο εντυπωσιακή όψη σε αυτού του είδους τις κατασκευές.Το ίδιο εντυπωσιακές και οι γιορτινές συνθέσεις που μπορούν να δημιουργηθούν με γυάλινα μπουκάλια. Γεμίστε τα με νερό, προσθέστε μερικά φυσικά κλαδάκια και στερεώστε στο χείλος τους ένα ψηλό κερί. Εναλλακτικά τοποθετήστε μόνο το κερί και στολίστε την εξωτερική επιφάνεια του μπουκαλιού με ένα κρεμαστό στολίδι, σκοινάκι, κορδέλες κλπΕκτός των άλλων αυτός είναι ένας πολύ εύκολος και γρήγορος τρόπος και για να στολίσετε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με ένα κομμάτι μικρού όγκου που μετακινείται εύκολα.Με συνθετικό χιόνι, πράσινα κλαδάκια, κουκουνάρια, μικρές χριστουγεννιάτικες μπάλες και κεριά μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ εύκολα πραγματικά εντυπωσιακές συνθέσεις μέσα σε κάθε είδους μικρό ή μεγαλύτερο βάζο-γυάλα.Αυτού του τύπου οι διακοσμήσεις, αν δεν χρησιμοποιήσετε ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους βάζα-γυάλες, θα αναδειχθούν πολύ καλύτερα αν αποτελούνται από 2-3 ίδια κομμάτια διαφορετικού μεγέθους.Δημιουργείστε εντυπωσιακά γιορτινά διακοσμητικά με επιπλέοντα κεράκια. Απλώς τοποθετείστε μέσα σε βάζα-γυάλες πρασινάδα ή οποιοδήποτε φυσικό στοιχείο σε πράσινο και κόκκινο χρώμα, προσθέστε νερό και τα κεριά.Για συνθέσεις αυτής της μορφής που θέλετε να διατηρήσουν την αρχική τους ...αστραφτερή όψη για αρκετές ημέρες, προτιμήστε αποσταγμένο νερό που δεν θα δημιουργήσει σημάδια από άλατα πάνω στο γυαλί, όπως το νερό βρύσης.Σε συνθέσεις που θα χρησιμοποιήσετε συνθετικό χιόνι τοποθετείστε ταυτόχρονα μια σειρά led μπαταρίας που θα φωτίσει το γυαλί δημιουργώντας ένα πραγματικά εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα.Τα κεριά που θα τοποθετήσετε σε βάζα-γυάλες φροντίστε να έχουν τόσο το κατάλληλο ύψος, περίπου 3/4 του ύψους του δοχείου που θα χρησιμοποιήσετε όσο και διάμετρο, όχι πολύ μικρότερη από αυτή του βάζου.Tα led μπαταρίας τοποθετημένα μαζί με μπάλες, κουκουνάρια κλπ. μέσα σε απλά γυάλινα βάζα δημιουργούν πολύ εύκολα μια ιδιαίτερα γιορτινή ατμόσφαιρα σε όποιο σημείο και αν τα τοποθετήσετε.Συνθέσεις που αποτελούνται από πολλά στοιχεία, μικρά αντικείμενα κλπ. δημιουργείστε τες μέσα σε δίσκους ή πιατέλες, έτσι ώστε να εύκολα να μπορείτε να τις μετακινήσετε όποτε χρειαστεί.Αν έχετε κάποιες ιδιαίτερες γυάλινες μπάλες ή vintage κορυφές δέντρου που θέλετε να τις συμπεριλάβετε στον στολισμό του σπιτιού, απλά τοποθετείστε τα σε βαζάκια, μικρά μπουκάλια ή απλά γυάλινα κηροπήγια και συγκεντρώστε όλα τα κομμάτια στο ίδιο σημείο.Η προσθήκη μιας σειράς led με συρμάτινο καλώδιο θα δώσει και σε αυτού του τύπου τις συνθέσεις ακόμη πιο εντυπωσιακή όψη.Οι γυάλινες διακοσμητικές καμπάνες όπως και τα κάθε τύπου κηροπήγια - ποτηράκια επίσης είναι από τα πιο κατάλληλα αντικείμενα για χρήση σε επιτραπέζιες γιορτινές συνθέσεις συνδυασμένα με φυσικά στοιχεία, κεράκια, μπάλες κλπ.Μπορείτε να δώσετε εξαιρετικά γιορτινή "χιονισμένη" όψη σε απλά βάζα κουζίνας με ατλακόλ και ...αλάτι. Δείτε εδώ πως ακριβώς θα το κάνετε.Φτιάξτε εύκολα εντυπωσιακές "χιονόμπαλες" χωρίς νερό μέσα σε κάθε τύπου κλειστά βάζα μόνο με συνθετικό χιόνι και χριστουγεννιάτικες διακοσμητικές μινιατούρες που θα βρείτε σε καταστήματα με χριστουγεννιάτικα.Προσθέστε μικρά κλαδάκια έλατου, πεύκου αλλά και δεντρολίβανου ή οποιαδήποτε πρασινάδα σε κάθε τύπου μικρά μπολ, βάζα, ποτήρια και δημιουργείστε πανεύκολα χριστουγεννιάτικα ...κηροπήγια, πολύ πιο φυσικά και καλαίσθητα από κάθε αντίστοιχο έτοιμο που θα βρείτε στα καταστήματα.Για να κολλήσετε φυσικά στοιχεία, κλαδάκια κλπ. πάνω σε βάζα, ποτήρια κλπ. χρησιμοποιείστε ατλακόλ. Μετά τα χριστούγεννα για να ...επαναφέρετε το γυαλί στην αρχική του όψη απλώς βυθίστε το για λίγη ώρα σε χλιαρό νερό και τρίψτε με ένα σφουγγαράκι.Οι μεγάλες στρογγυλές γυάλες που θα βρείτε σε καταστήματα ειδών σπιτιού, μπορούν να τοποθετηθούν και σε μορφή "πυραμίδας" για τα σημεία που χρειάζεστε ένα γιορτινό διακοσμητικό μεγάλου ύψους. Δημιουργείστε αρχικά από μια σύνθεση με συνθετικό χιόνι, χριστουγεννιάτικες φιγούρες, φυσικά στοιχεία κλπ. μέσα στην κάθε γυάλα και στην συνέχεια ακουμπήστε την μία πάνω στην άλλη. Και αυτού του τύπου οι κατασκευές αποκτούν ακόμη πιο εντυπωσιακή όψη αν προσθέσετε led μπαταρίας.Για να φωτίσετε γυάλες-βάζα με νερό τοποθετείστε μια σειρά led πίσω από την σύνθεση. Η αντανάκλαση από το φως μέσα στο νερό θα δώσει στο σύνολο μια πραγματικά ξεχωριστή όψη.Τα κάθε τύπου χριστουγεννιάτικα στεφάνια, αντί για κρεμαστά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε επιτραπέζιες διακοσμήσεις. Τοποθετείστε στο κέντρο τους ένα απλό γυάλινο βάζο με κερί και φτιάξτε σε χρόνο ...μηδέν μια όμορφη γιορτινή σύνθεση.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣpinterest.com/soulouposeto