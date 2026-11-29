Απλή και ελάχιστου κόστους πρόταση για να φτιάξετε πολύ ιδιαίτερους διακοσμητικούς νάνους, με απόλυτα φυσική όψη.Θα χρειαστείτε Πλεκτό ύφασμα (π.χ. από μάλλινη κάλτσ.) Χοντρό, αφράτο μαλλί πλεξίματος Σύρμα (π.χ. από μεταλλική κρεμάστρα ρούχων) ή δύο λεπτά κλαδάκια Χαρτοπετσέτα Πηλό που στεγνώνει στον αέρα Χαρτονένιο ρολό, ανθεκτική κλωστή (πχ οδοντικό νήμα), κόλλα, ψαλίδι και κόφτη σύρματος

1. Τα πόδια

Κόβουμε δύο ίσα κομμάτια σύρματος και τα τυλίγουμε με λωρίδες χαρτοπετσέτας, στερεώνοντας με κόλλα, ώστε να αποκτήσουν λίγο μεγαλύτερο όγκο.



Αν χρησιμοποιήσουμε κλαδάκια, τα αφήνουμε στη φυσική τους όψη.

2. Το σκουφάκι

Από το πλεκτό ύφασμα κόβουμε ένα κομμάτι και το διαμορφώνουμε σε μυτερό σκουφάκι. Ο πιο απλός τρόπος είναι να κόψουμε ένα σχήμα καρδιάς, να κολλήσουμε τις άκρες και να το γυρίσουμε από την καλή πλευρά.

3. Η γενειάδα

Τυλίγουμε αρκετές φορές το αφράτο μαλλί γύρω από ένα χαρτονένιο ρολό, ώστε να του δώσουμε εύκολα το σχήμα γενειάδας. Το δένουμε σφιχτά στη μία άκρη, το αφαιρούμε από το ρολό και στερεώνουμε με κόλλα το πάνω μέρος του μέσα στο σκουφάκι.

4. Τα στοιχεία από πηλό

Φτιάχνουμε από έτοιμο λευκό πηλό μια μικρή μπάλα για τη μύτη και δύο μεγαλύτερες για τα παπούτσια. Πιέζουμε ελαφρά το κάτω μέρος από τις δύο μεγαλύτερες μπάλες, ώστε να αποκτήσουν επίπεδη βάση και η κατασκευή να μπορεί να στέκεται σταθερά.



Αφήνουμε τον πηλό να στεγνώσει πλήρως πριν κολλήσουμε τα κομμάτια στην κατασκευή.

5. Συναρμολόγηση

Κολλάμε την μύτη στο κέντρο της γενειάδας και τα δύο πόδια στο κάτω μέρος του σώματος, προσέχοντας να προεξέχουν στο ίδιο ακριβώς μήκος. Στις άκρες τους στερεώνουμε τα ...παπούτσια.

Tip

Δημιουργείστε 2-3 κατασκευές με διαφορετικά μήκη ποδιών και χρώματα στα σκουφάκια και φτιάξτε μια ...παρέα από πολύ ιδιαίτερα χειροποίητα διακοσμητικά που ανάλογα με το μέγεθός τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σπιτιού με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Πχ σε επιτραπέζιες συνθέσεις, δίπλα στο δέντρο, στην είσοδο, παιδικά δωμάτια κλπ

Επιμέλεια - Κείμενο: soulouposeto.grΑρχική ιδέα - Φωτογραφίες: A Crafty Mix