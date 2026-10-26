2026-10-26 16:14:14

Συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» του STAR παραχώρησε η Σία Κοσιώνη, μιλώντας για την επαγγελματική της διαδρομή και τη νέα σελίδα που έχει ανοίξει στην τηλεοπτική της πορεία.



Η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην έως τώρα παρουσία της στον ΑΝΤ1, κάνοντας αναφορά στην εμπειρία της από τη συνεργασία της με τον σταθμό. Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά της για τη νέα τηλεοπτική της στέγη, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει θετικά το επόμενο βήμα στην καριέρα της.



Αρχικά, η Σία Κοσιώνη επισήμανε πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που μετακόμισε στον ANT1. «Είναι το καινούριο μου σπίτι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι πολύ νωρίς ακόμη, αλλά θα βρω τα πατήματά μου», είπε σχετικά η δημοσιογράφος για να συμπληρώσει: «Νιώθω πολύ όμορφα, νιώθω πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο σεβασμό από όλους τους συναδέλφους μου».



Επιπλέον η Σία Κοσιώνη έκανε γνωστή την φοβία που είχε στο ξεκίνημά της στο κανάλι του Αμαρουσίου. «Στην αρχή φοβόμουν μήπως αντί για ΑΝΤ1, πω ΣΚΑΪ, αλλά δεν το έπαθα», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε αναφορικά με τη συνεργασία της με τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Η συνεργασία μου με τον Νίκο θεωρώ ότι πάει πάρα πολύ καλά, έχουμε τρομερή χημεία και όσο περνάει ο καιρός, νομίζω θα γινόμαστε ακόμη καλύτεροι στη συναναστροφή μας στον αέρα».



"Θα υπάρξει νέα εκπομπή"



Ταυτόχρονα, επιβεβαίωσε πως γίνονται συζητήσεις με τους ανθρώπους του ΑΝΤ1, για την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας. «Συζητάμε διάφορα πράγματα με το κανάλι», τόνισε σχετικά η Σία Κοσιώνη για να καταλήξει «Θα υπάρξει προσεχώς μια εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να σας πω περισσότερα».



Πηγή: tvnea.com



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