2026-10-26 22:04:26
Φωτογραφία για Νέα έκθεση της «Διεξόδου» στη Θεσσαλονίκη

 «Μεσολόγγι 1826–2026. Έξοδος: Πορεία προς την Ελευθερία» στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα για την συμπλήρωση 200 ετών από το ηρωϊκό γεγονός της Επανάστασης

Το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και της Νεότερης Ιστορίας της Μακεδονίας (ΙΜΜΑ) σε συνεργασία με το Ιστορικό Μουσείο «Διέξοδος» της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με αφορμή τη συμπλήρωση διακοσίων ετών από την ηρωική Έξοδο διοργανώνει έκθεση εικαστικών έργων και ιστορικών κειμηλίων με τίτλο «Μεσολόγγι 1826–2026. Έξοδος: Πορεία προς την Ελευθερία».



Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 6.30 μμ., από τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα, στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων «Αλέξανδρος Χαΐτογλου», στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη....

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