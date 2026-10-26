2026-10-26 19:13:23
Φωτογραφία για Το ολοκαίνουργιο τρένο υψηλής ταχύτητας Shinkansen στην Ιαπωνία... αλλά δεν θα μεταφέρει επιβάτες!
Γνωρίστε το «SOAR», το Shinkansen επόμενης γενιάς που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τις ράγες . Οι Σιδηρόδρομοι Ανατολικής Ιαπωνίας (JR East) ανακοίνωσαν ότι θα προσθέσουν ένα ολοκαίνουργιο Σινκανσέν στο δίκτυό τους , αλλά αυτό δεν θα είναι ένα συνηθισμένο τρένο υψηλής ταχύτητας . Με την ονομασία SOAR , το τρένο των επτά βαγονιών δεν θα μεταφέρει επιβάτες, καθώς έχει κατασκευαστεί μόνο sidirodromikanea
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Δίκη για τα Τέμπη: Κατέθεσαν επιβάτες του δεύτερου βαγονιού - Αύριο η επόμενη συνεδρίαση.
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