2026-10-26 19:13:23

Γνωρίστε το «SOAR», το Shinkansen επόμενης γενιάς που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τις ράγες . Οι Σιδηρόδρομοι Ανατολικής Ιαπωνίας (JR East) ανακοίνωσαν ότι θα προσθέσουν ένα ολοκαίνουργιο Σινκανσέν στο δίκτυό τους , αλλά αυτό δεν θα είναι ένα συνηθισμένο τρένο υψηλής ταχύτητας . Με την ονομασία SOAR , το τρένο των επτά βαγονιών δεν θα μεταφέρει επιβάτες, καθώς έχει κατασκευαστεί μόνο sidirodromikanea

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