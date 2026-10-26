2026-10-26 15:28:53

Φωτογραφία: Εκτροχιασμός εμπορευματικής αμαξοστοιχίας στα Ουράλια (Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας)Ένα σοβαρό ατύχημα με εμπορευματική αμαξοστοιχία σημειώθηκε κοντά στο Αικατερινούπολη τη νύχτα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου. Σχεδόν 40 βαγόνια εκτροχιάστηκαν και επτά βυτιοφόρα τυλίχθηκαν στις φλόγες, σύμφωνα με την Κεντρική Διεύθυνση του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών στην περιοχή του Σβερντλόφσκ, sidirodromikanea

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