Το δημοφιλές αμερικανικό reality «The Biggest Loser» έρχεται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 12:00, και κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή στο ΜΑΚ TV, για να μας ταξιδέψει σε μια καθηλωτική διαδρομή αλλαγής, δύναμης και προσωπικής υπέρβασης.Το «The Biggest Loser» είναι μια συναρπαστική μάχη θέλησης, αντοχής και προσωπικής μεταμόρφωσης, όπου τίποτα δεν χαρίζεται και κάθε κιλό μετράει! Οι συμμετέχοντες είναι υπέρβαροι διαγωνιζόμενοι που αναλαμβάνουν τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής τους: να αλλάξουν το σώμα, τη νοοτροπία και το μέλλον τους. Χωρισμένοι σε ομάδες με διαφορετικά χρώματα και υπό την καθοδήγηση έμπειρων προπονητών, ακολουθούν εντατικά και εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης και διατροφής, με τη συνεχή υποστήριξη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.Κάθε εβδομάδα δοκιμάζονται μέσα από απαιτητικές αθλητικές αναμετρήσεις, αλλά και ψυχολογικές προκλήσεις που δοκιμάζουν την αυτοπειθαρχία τους απέναντι στους καθημερινούς πειρασμούς. Στην καθοριστική ζύγιση, οι παίκτες αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, ενώ εκείνοι που σημειώνουν τη μικρότερη απώλεια βάρους κινδυνεύουν με αποχώρηση. Την τελική απόφαση λαμβάνουν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι, προσθέτοντας ένταση, στρατηγική και ανατροπές στο παιχνίδι. Το στοιχείο του ανταγωνισμού ενισχύεται ακόμη περισσότερο με το δικαίωμα «Trainer Save», που επιτρέπει στους προπονητές να σώσουν έναν παίκτη της ομάδας τους από τον αποκλεισμό.Ύστερα από ένα απαιτητικό ταξίδι 30 εβδομάδων γεμάτο ιδρώτα, συγκίνηση και προσωπικές υπερβάσεις, ένας μόνο θα καταφέρει να αναδειχθεί «The Biggest Loser», κερδίζοντας όχι μόνο ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο, αλλά, κυρίως, μια νέα ζωή. Μια δυνατή ιστορία επιμονής, ανατροπών και αλλαγής, όπου η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι μόνο αυτή που δείχνει η ζυγαριά, αλλά εκείνη που κερδίζεται μέσα μας!«THE BIGGEST LOSER»Πρεμιέρα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 12:00 και κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή στο ΜΑΚ TV.ΣυντελεστέςΡιάλιτι αμερικανικής παραγωγής | 2013-2014ΔHMIOYΡΓΟΙ : David Broome, Mark Koops, Ben SilvermanΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : Alison SweeneyΠηγή: tvnea.com