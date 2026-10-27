Νέες διαστάσεις παίρνει η συζήτηση γύρω από το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη για τη Μαρία Αντωνά, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Τίνα Μεσσαροπούλου να εκφράζουν ανοιχτά τη διαφωνία τους μέσα από το «Happy Day» του Alpha, το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.Οι δύο δημοσιογράφοι στάθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η παρουσιάστρια του Star αναφέρθηκε στη ραδιοφωνική παραγωγό, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήταν άστοχη και προσβλητική. Η συζήτηση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην επίμαχη φράση, αλλά επεκτάθηκε στη στάση της Ζήνας Κουτσελίνη απέναντι στις γυναίκες της τηλεόρασης και στους νέους επαγγελματίες του χώρου.«Ήταν στοχευμένη η απάντηση της Μαρίας. Γεγονός είναι ότι η Ζήνα, επειδή πέρα από το ρόλο της μπροστά στην κάμερα έχει υπηρετήσει αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια πίσω από την κάμερα και έχει στήσει πάρα πολλές εκπομπές, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, έχοντάς την ως διευθύντρια για πολλά χρόνια και σε πολλά projects, ποτέ δεν είχε έναν πουριτανισμό με το ντύσιμο. Το αντίθετο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Στο σημείο εκείνο παρενέβη η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία έφερε ως παράδειγμα παλαιότερες τηλεοπτικές εμφανίσεις της Φαίης Σκορδά, από την εποχή που συνεργαζόταν με τη Ζήνα Κουτσελίνη στο Alter. «Μα τι πουριτανισμό; Βγάλτε πλάνα με τη Φαίη στο Alter όταν πρωτοξεκίνησε. Είπε “ένα μίνι, δύο άντρες”, κομπολόι δίχως χάντρες θα πρόσθετα εγώ. Αλλά τη Φαίη που την πρωτοέβγαλε η Ζήνα στο Alter, θέλετε να βρείτε κάποιο πλάνο από την εποχή του Alter της Φαίης; Δεν είναι θέμα άλλων εποχών. Εκτός και αν αυτό που της “κλωτσάει” είναι το γεγονός ότι είναι μια ενημερωτική εκπομπή», σχολίασε.Play VideoΤσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Ήταν άσχημο και άκομψο για τη Μαρία»Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνέχισε την τοποθέτησή της, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά την εκτίμηση που τρέφει για τη Ζήνα Κουτσελίνη και την επαγγελματική της διαδρομή, θεωρεί πως το συγκεκριμένο σχόλιο ήταν ατυχές.«Ήταν άσχημο και άκομψο για τη Μαρία. Αυτό δεν το συζητάμε και νομίζω δεν θα το αμφισβητήσει κανείς. Γιατί δεν είπε και ένα ωραίο κορίτσι με ένα μίνι», ανέφερε αρχικά.Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι ακόμη και όταν κάποιος θεωρεί πως έχει δίκιο, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται μπορεί να ακυρώσει την ουσία της τοποθέτησής του.«Πολλές φορές ένας άνθρωπος μπορεί να έχει δίκιο, αλλά με τον τρόπο που θα εκφράσει το δίκιο του, την άποψή του, να το χάσει τελείως», σημείωσε.Μάλιστα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή υπενθύμισε ότι γνωρίζει προσωπικά τη Μαρία Αντωνά από τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα και ότι ήταν εκείνη που της έδωσε μια από τις πρώτες ευκαιρίες στην ιδιωτική τηλεόραση.«Όταν εγώ την είδα σε ένα σεμινάριο στον ΑΝΤ1 τηλεπαρουσίασης, είπα “παιδιά, αυτό το κορίτσι έχει τσαγανό” και ήμουν η πρώτη που την έφερα στην ιδιωτική τηλεόραση, γιατί την είχα φέρει τότε εδώ στο Happy Day θεωρώντας ότι είναι ένα νέο παιδί που έχει να δώσει πράγματα», αποκάλυψε.Αναφερόμενη ξανά στη Ζήνα Κουτσελίνη, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν συνάδει με την εικόνα που έχει σχηματίσει για εκείνη μέσα από την πολυετή γνωριμία τους.«Εγώ μπορώ να πω, επειδή την ξέρω κι εγώ τη Ζήνα εκατό χρόνια, ότι αδίκησε τον εαυτό της με αυτό το σχόλιο. Γιατί η Ζήνα τα αγαπά τα νέα παιδιά, τα στηρίζει», τόνισε.Η παρέμβαση της Μεσσαροπούλου και η ατάκα της ΜελέτηΑκόμη πιο αιχμηρή ήταν η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία στάθηκε στην αντίφαση που, κατά την άποψή της, υπάρχει ανάμεσα στη δημόσια υποστήριξη της Ζήνας Κουτσελίνη προς τους νέους επαγγελματίες και στο σχόλιό της για τη Μαρία Αντωνά.Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε προηγούμενη αντίδραση της παρουσιάστριας του Star, με αφορμή συνέντευξη του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου που είχε προβληθεί στο «Happy Day».«Μα την ίδια στιγμή που έκανε το διάγγελμα για τα νέα παιδιά και έπαθε αμόκ, γιατί εδώ φιλοξενήθηκε μια συνέντευξη του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου που έλεγε για τα νέα παιδιά, τα βάζει με ένα νέο παιδί που κάνει ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα του και λέει το χειρότερο, την αποκαλεί “μίνι”, δηλαδή σαν να μην έχει προσωπικότητα», σχολίασε.Στη συνέχεια, η Τίνα Μεσσαροπούλου επικαλέστηκε και τη δημόσια τοποθέτηση της Ελεονώρας Μελέτη, η οποία είχε επίσης σχολιάσει το περιστατικό.«Την ωραιότερη ατάκα υποστήριξης την είπε η Ελεονώρα Μελέτη. Προσυπογράφω. “Καλύτερα μίνι σε φούστα παρά σε προσωπικότητα”. Αν πούμε ότι αυτό που είπε είναι αυτό που εννοεί κιόλας», ανέφερε.Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, πάντως, θέλησε να κρατήσει μια πιο μετριοπαθή στάση, επισημαίνοντας ότι δεν θεωρεί πως η Ζήνα Κουτσελίνη είχε απαραίτητα πρόθεση να προσβάλει τη Μαρία Αντωνά.«Δεν τα έβαλε μαζί της. Όλοι κάνουμε ατυχείς σχολιασμούς. Είναι στη φύση της δουλειάς, όταν έχεις δημόσιο λόγο και ειδικά σε ζωντανές εκπομπές», ανέφερε.Παράλληλα, εκτίμησε ότι η παρουσιάστρια του Star θα μπορούσε να είχε διευκρινίσει δημόσια πως η τοποθέτησή της δεν είχε προσβλητική πρόθεση.«Επειδή η Ζήνα είναι πολύ ξύπνια και κατάλαβε ότι εκείνο αυτό ακούστηκε κάπως ή μπορεί και να μην το κατάλαβε εκείνη την ώρα και να το είδε μετά, θα μπορούσε κάπως να το να πει ότι ήταν ένα σχολιασμός που δεν είχε ως στόχο το να προσβάλει», επισήμανε.Η στενοχώρια της Μαρίας Αντωνά και η στήριξη του κόσμουΠρος το τέλος της συζήτησης, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με πληροφορία που της μετέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον της Μαρίας Αντωνά, η ραδιοφωνική παραγωγός στενοχωρήθηκε ιδιαίτερα από το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη.Ωστόσο, όπως ανέφερε, η μεγάλη υποστήριξη που δέχτηκε στη συνέχεια από τον κόσμο φαίνεται πως λειτούργησε θετικά για την ίδια.«Η Μαρία γενικώς να ξέρετε ότι στεναχωρήθηκε πολύ με τη δήλωση, μου λέει ένας δικός της άνθρωπος, αλλά μετά δέχτηκε τέτοια αγάπη και τέτοιο support από τον κόσμο και τέτοια υποστήριξη που θεώρησε ότι τελικά ίσως έγινε για να καταλάβει πόση αγάπη μπορεί να πάρεις από τον κόσμο, όταν ο κόσμος νιώθει ότι αδικείσαι», αποκάλυψε.Κλείνοντας, η παρουσιάστρια του «Happy Day» έθεσε και μια ευρύτερη διάσταση σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται δημόσια οι γυναίκες, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να γίνεται επίκληση του σεβασμού και της πολιτικής ορθότητας, ενώ την ίδια στιγμή διατυπώνονται σχόλια που μπορεί να θίξουν έναν άνθρωπο.«Και επίσης να πω και κάτι. Δεν μπορεί τη μία να υποστηρίζουμε το politically correct και από την άλλη να είμαστε, ξέρεις, ευάλωτοι σε τέτοια σχόλια», κατέληξε.Η συζήτηση στο «Happy Day» έδωσε νέα συνέχεια στο θέμα που προέκυψε από την τοποθέτηση της Ζήνας Κουτσελίνη για τη Μαρία Αντωνά, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να εκφράζει την αντίθεσή της στο επίμαχο σχόλιο, χωρίς όμως να αμφισβητεί την επαγγελματική διαδρομή και τη συνολική στάση της παρουσιάστριας του Star απέναντι στους νέους ανθρώπους της τηλεόρασης.Πηγή: tvnea.com