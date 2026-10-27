Μια διαφορετική τηλεοπτική βραδιά ετοιμάζει το MEGA, καθώς η νέα σειρά μυθοπλασίας «Σύγκρουση», με την υπογραφή της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη, έρχεται με πρεμιέρα-έκπληξη.Το ερωτικό δικαστικό θρίλερ κάνει την πρώτη του εμφάνιση στις οθόνες την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 22:10, στο MEGA, με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Καπουράνη, την Ελίζα Σκολίδη, τη Μαρία Ναυπλιώτου και τον Λεωνίδα Κακούρη.Η επιλογή της Κυριακής δεν φαίνεται να είναι τυχαία. Το MEGA επιδιώκει να επαναφέρει δυναμικά τη μυθοπλασία στη συγκεκριμένη ζώνη, την οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε συνδέσει με τη «Γη της ελιάς», διεκδικώντας εκ νέου το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού απέναντι στον ανταγωνισμό του Σαββατοκύριακου.Ωστόσο, η συγκεκριμένη ημέρα δεν αποτελεί απλώς μια επιλογή προγραμματισμού. Η «Σύγκρουση» δεν θα μπορούσε εύκολα να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε άλλη βραδιά, καθώς βασική προϋπόθεση ήταν να μην βρεθεί απέναντι από το «Ντέρτι» του ΑΝΤ1. Έτσι, η Κυριακή φαίνεται να προσφέρει τον κατάλληλο χώρο για την πρεμιέρα της νέας σειράς, χωρίς μια απευθείας αναμέτρηση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.Το στοίχημα για το MEGA είναι πλέον διπλό: αφενός να κερδίσει το κοινό με μια νέα, δυνατή ιστορία μυθοπλασίας και αφετέρου να ενισχύσει τη θέση του στη βραδινή ζώνη της Κυριακής. Η πρεμιέρα της «Σύγκρουσης» αποκτά, επομένως, ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς θα φανεί στην πράξη αν η νέα σειρά μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό χαρτί για το κανάλι στη μάχη της τηλεθέασης.Πηγή: tvnea.com