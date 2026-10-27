Νέο τηλεοπτικό spot και αφίσα για τον αντιγριπικό εμβολιασμό δημιούργησε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠΦΣ της 27ης Οκτωβρίου 2026 (αρ. πρωτ. 4383), η προβολή του spot στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας θα ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου.

Το υλικό φιλοξενείται ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου: Facebook, Instagram και YouTube.

Ο ΠΦΣ καλεί τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τους φαρμακοποιούς να αξιοποιήσουν το spot και την αφίσα στα δικά τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες και να αναδειχθεί ο ρόλος του φαρμακοποιού στην πρόληψη και στην προαγωγή του εμβολιασμού.

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