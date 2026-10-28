2026-10-28 06:33:17
Φωτογραφία για Μετρό Θεσσαλονίκης: Ποιοι έξι σταθμοί κλείνουν στις 11:00.
Περιορισμοί θα ισχύσουν σήμερα και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς έξι σταθμοί θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας από τις 11:00 το πρωί, κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας.Πρόκειται για τους σταθμούς:– Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός– Δημοκρατίας– Βενιζέλου– Αγίας Σοφίας– Σιντριβάνι– ΠανεπιστήμιοΗ προσωρινή αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για sidirodromikanea
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