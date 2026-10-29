2026-10-29 11:06:11

Αυτές οι 8 χώρες με τα περισσότερα τρένα υψηλής ταχύτητας, καταταγμένες με βάση το μήκος δικτύου του 2024, δείχνουν πόσο μακριά προηγείται η Κίνα και πού κινούνται τα γρήγορα τρένα της Ευρώπης και της Ασίας.Η Κίνα λειτουργεί περισσότερα σιδηροδρομικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας από κάθε άλλη χώρα μαζί. Το δίκτυό της κάλυπτε 40.493 χλμ. το 2024.Τα στοιχεία προέρχονται από τη Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ