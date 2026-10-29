2026-10-29 11:27:38
Φωτογραφία για Ποιοι θα πάρουν το επίδομα των 400 ευρώ – Οι 12 κατηγορίες των δικαιούχων.
Η ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί μεταξύ 23 και 27 Νοεμβρίου σε περίπου 2,2 εκατ. δικαιούχους, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.Δικαιούχοι είναι 12 κατηγορίες, κυρίως συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, δικαιούχοι αναπηρικών ΕΦΚΑ και επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.Το επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, το κόστος φτάνει τα 879 εκατ. ευρώ και ισοδυναμεί με 13η εθνική σύνταξη.Αρχίζει να υλοποιείται με την sidirodromikanea
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