





Το «Deal» ανανεώνεται, με νέα πρόσωπα, περισσότερες επιλογές και ακόμη μεγαλύτερη αγωνία! Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του Alpha, με τον Γιώργο Θαναηλάκη, υποδέχτηκε τη νέα του δικηγόρο, ενώ ένας νέος κανόνας έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στις αναμετρήσεις με τον τραπεζίτη!

Η Μάιρα Καρλή είναι η νέα δικηγόρος του «Deal», στη θέση της Κάτιας Αναγνωστοπούλου, η οποία δεν μπόρεσε να συνεχίσει τη συνεργασία της λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η Μάιρα Καρλή αναλαμβάνει να δίνει την απαραίτητη έγκριση πριν από την έναρξη κάθε παιχνιδιού.

Παράλληλα, μια νέα δυνατότητα προστίθεται στο παιχνίδι, αλλάζοντας τις ισορροπίες! Εκτός από την αντιπροσφορά, οι παίκτες έχουν πλέον στη διάθεσή τους και την bonus προσφορά, που τους επιτρέπει να ζητήσουν από τον τραπεζίτη μία επιπλέον προσφορά. Μια νέα επιλογή που ενισχύει τη στρατηγική, ανεβάζει την αγωνία και μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα την πιο κρίσιμη στιγμή!

Με νέες εκπλήξεις, ανατροπές και τη διεκδίκηση έως και 70.000 ευρώ, το «Deal» συνεχίζει να χαρίζει καθημερινά, στις 17:45, δυνατές συγκινήσεις, με τον Γιώργο Θαναηλάκη στο τιμόνι της παρουσίασης.

Σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου έρχεται η Βαλέρια από τη Ρωσία, η οποία ζει στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται ως μοντέλο. Στόχος της είναι να κάνει ένα ταξίδι στην Κίνα με τον γιο της. Η Βαλέρια θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολες αποφάσεις, αγωνία και συνεχείς ανατροπές!

Θα δεχτεί την προσφορά του τραπεζίτη, θα κάνει αντιπροσφορά ή θα χρησιμοποιήσει τη νέα bonus προσφορά; Θα καταφέρει το απόλυτο Deal και να αδειάσει το ταμείο του τραπεζίτη;

Πηγή: tvnea.com