2026-10-29 16:39:43
Φωτογραφία για Σε ποσοστό 50% ή και παραπάνω η μείωσης της μηνιαίας κάρτας μετακίνησης των φοιτητών στη Δυτική Ελλάδα



Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Στην υλοποίηση μιας εμβληματικής πολιτικής και κοινωνικής δέσμευσης προχώρησε σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπέγραψε τις συμβάσεις για την επιδότηση των φοιτητικών μετακινήσεων στη Δυτική Ελλάδα, μαζί με τους εκπροσώπους των Αστικών ΚΤΕΛ της περιοχής, παρουσία του Αν. Περιφερειάρχη, Χαράλαμπου Μπονάνου και υπηρεσιακών στελεχών....

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