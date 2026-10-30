2026-10-30 11:55:37
Φωτογραφία για «Ποιος παίρνει το Κλειδί;»: Tι θα δούμε σήμερα στις 19:50 στο OPEN;
Ο Πέτρος Χατζησταύρος μάς υποδέχεται στη νέα εκπομπή «Ποιος παίρνει το Κλειδί;» την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου στις 19:50 στο OPEN, με ένα υπέροχο σπίτι στον Πειραιά!

Υπάρχει εκείνη η στιγμή στην αναζήτηση σπιτιού που σταματάς να κοιτάζεις δωμάτια και αρχίζεις να φαντάζεσαι τη ζωή σου μέσα τους. Πού θα βάλεις τον καναπέ, πού θα πίνεις τον καφέ σου, ποιους θα καλέσεις το πρώτο βράδυ.

Τι γίνεται, όμως, όταν το σπίτι που μόλις ξεχώρισες το θέλουν και άλλοι δύο;

Τρεις υποψηφιότητες, διαφορετικές ιστορίες και ένα σπίτι. Οι υποψήφιοι μπαίνουν, παρατηρούν, ρωτούν και ανακαλύπτουν αν αυτό που βλέπουν ταιριάζει σε όσα αναζητούν. Κάποιος στέκεται σε μια λεπτομέρεια. Κάποιος άλλος έχει ήδη φανταστεί τη μετακόμιση. Όλοι, όμως, θα χρειαστεί να εξηγήσουν γιατί θέλουν να πάρουν το κλειδί.

Ο Πέτρος Χατζησταύρος τους γνωρίζει μέσα από την κουβέντα, ακούει τα ζητούμενά τους και με την εμπειρία του στον χώρο της κατοικίας, στρέφει την προσοχή σε όσα αξίζει να δουν πριν αποφασίσουν ότι βρήκαν το σπίτι τους.

Όσο πλησιάζει η ώρα της επιλογής, ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους να ελπίζει. Και ο τηλεθεατής τη δική του απάντηση στην ερώτηση:

«Εγώ σε ποιον θα έδινα το κλειδί;»

«Ποιος παίρνει το Κλειδί;» με τον Πέτρο Χατζησταύρο.

Κάθε Παρασκευή στις 19:50 στο OPEN.

Πηγή: tvnea.com
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