Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον λαϊκό και ερωτικό Μίκη Θεοδωράκη παρουσιάζει η εκπομπή #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, στις 21:00.Πρόκειται για μια ξεχωριστή βραδιά, αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη, η οποία επιχειρεί να φωτίσει δύο πτυχές του έργου του: το στιβαρό λαϊκό του αποτύπωμα και τον βαθύ, λυρικό ερωτισμό του. Στο πλατό της εκπομπής, μέσα από ιστορίες και τραγούδια, αναφορές στις πηγές έμπνευσης του δημιουργού και τη σύνδεσή του με τους σπουδαίους Έλληνες ποιητές, ξεδιπλώνεται η δική του προσωπική μουσική επανάσταση, η οποία ξεκίνησε το 1960 όταν γεφύρωσε την υψηλή ποίηση με τον αυθεντικό ήχο του μπουζουκιού.Ο Γιώργος Κουβαράς φιλοξενεί τη Μαργαρίτα Θεοδωράκη, η οποία συνεχίζει με πάθος τη διάδοση του έργου του πατέρα της, έχοντας ως όχημα τη σπουδαία Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». Μαζί της, η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου «συνομιλεί» για πρώτη φορά με τις εμβληματικές νότες του δημιουργού χαρίζοντάς μας συγκλονιστικές ερμηνείες, ενώ ο δημοφιλής λαϊκός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρρης προσεγγίζει με απόλυτο σεβασμό και σεμνότητα μερικά από τα πιο όμορφα και απαιτητικά λαϊκά κομμάτια του Μίκη.Την ομάδα των ερμηνευτών συμπληρώνουν η ταλαντούχα Klavdia, ως εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς που φέρνει τη δική της φρέσκια και ευαίσθητη ματιά, ο γνωστός ηθοποιός και τραγουδιστής Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος ως ένας από τους παλαιότερους και στενούς συνεργάτες της Ορχήστρας μοιράζεται πολύτιμες εμπειρίες, καθώς και ο Άγγελος Θεοδωράκης, ο οποίος ερμηνεύει σπουδαία τραγούδια και εξομολογείται τη βαθιά προσωπική και καλλιτεχνική σύνδεση με τον παππού του. Τους ερμηνευτές συνοδεύει η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης.Παράλληλα, ο αειθαλής Αλέξης Κωστάλας, οι δημοσιογράφοι Νικόλας Βαφειάδης, Μανώλης Πιμπλής και Αντώνης Μποσκοΐτης, καθώς και οι ηθοποιοί Κρυσταλλία Κεφαλούδη και Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, μοιράζονται τη δική τους σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη, αφηγούνται άγνωστες ιστορίες και καταθέτουν τις απόψεις τους για το πολύπλευρο έργο του. Μέσα από τη συζήτηση αποτυπώνονται σκέψεις για τον λυρικό και τρυφερό δημιουργό που κρυβόταν πίσω από τη δυναμική προσωπικότητα με τον καθαρό πολιτικό λόγο.Μια εκπομπή γεμάτη συναίσθημα, ιστορία και τη μουσική που διαμόρφωσε την ελληνική ψυχή, γιατί για τον Μίκη Θεοδωράκη «ο έρωτας και η επανάσταση πηγάζουν πάντα από την ίδια δύναμη».Πηγή: tvnea.com