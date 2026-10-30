2026-10-30 11:55:37
Φωτογραφία για Παρέα: «Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη»
Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον λαϊκό και ερωτικό Μίκη Θεοδωράκη παρουσιάζει η εκπομπή #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά  το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, στις 21:00.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή βραδιά, αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη, η οποία επιχειρεί να φωτίσει δύο πτυχές του έργου του: το στιβαρό λαϊκό του αποτύπωμα και τον βαθύ, λυρικό ερωτισμό του. Στο πλατό της εκπομπής, μέσα από ιστορίες και τραγούδια, αναφορές στις πηγές έμπνευσης του δημιουργού και τη σύνδεσή του με τους σπουδαίους Έλληνες ποιητές, ξεδιπλώνεται η δική του προσωπική μουσική επανάσταση, η οποία ξεκίνησε το 1960 όταν γεφύρωσε την υψηλή ποίηση με τον αυθεντικό ήχο του μπουζουκιού.

Ο Γιώργος Κουβαράς φιλοξενεί τη Μαργαρίτα Θεοδωράκη, η οποία συνεχίζει με πάθος τη διάδοση του έργου του πατέρα της, έχοντας ως όχημα τη σπουδαία Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». Μαζί της, η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου «συνομιλεί» για πρώτη φορά με τις εμβληματικές νότες του δημιουργού χαρίζοντάς μας συγκλονιστικές ερμηνείες, ενώ ο δημοφιλής λαϊκός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρρης προσεγγίζει με απόλυτο σεβασμό και σεμνότητα μερικά από τα πιο όμορφα και απαιτητικά λαϊκά κομμάτια του Μίκη.


Την ομάδα των ερμηνευτών συμπληρώνουν η ταλαντούχα Klavdia, ως εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς που φέρνει τη δική της φρέσκια και ευαίσθητη ματιά, ο γνωστός ηθοποιός και τραγουδιστής Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος ως ένας από τους παλαιότερους και στενούς συνεργάτες της Ορχήστρας μοιράζεται πολύτιμες εμπειρίες, καθώς και ο Άγγελος Θεοδωράκης, ο οποίος ερμηνεύει σπουδαία τραγούδια και εξομολογείται τη βαθιά προσωπική και καλλιτεχνική σύνδεση με τον παππού του. Τους ερμηνευτές συνοδεύει η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 

Παράλληλα, ο αειθαλής Αλέξης Κωστάλας, οι  δημοσιογράφοι Νικόλας Βαφειάδης, Μανώλης Πιμπλής και Αντώνης Μποσκοΐτης, καθώς και οι ηθοποιοί Κρυσταλλία Κεφαλούδη και Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, μοιράζονται τη δική τους σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη, αφηγούνται άγνωστες ιστορίες και καταθέτουν τις απόψεις τους για το πολύπλευρο έργο του. Μέσα από τη συζήτηση αποτυπώνονται σκέψεις για τον λυρικό και τρυφερό δημιουργό που κρυβόταν πίσω από τη δυναμική προσωπικότητα με τον καθαρό πολιτικό λόγο.

Μια εκπομπή γεμάτη συναίσθημα, ιστορία και τη μουσική που διαμόρφωσε την ελληνική ψυχή, γιατί για τον Μίκη Θεοδωράκη «ο έρωτας και η επανάσταση πηγάζουν πάντα από την ίδια δύναμη».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Ποιος παίρνει το Κλειδί;»: Tι θα δούμε σήμερα στις 19:50 στο OPEN;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ποιος παίρνει το Κλειδί;»: Tι θα δούμε σήμερα στις 19:50 στο OPEN;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/10/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/10/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρεμιέρα για την
Πρεμιέρα για την "ΠΑΡΕΑ" στην ΕΡΤ1 με αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα
Εκτός ΑΝΤ1 ο Αντώνης Κανάκης - Τι ανακοίνωσε ο ίδιος και η παρέα του Ράδιο Αρβυλα;
Εκτός ΑΝΤ1 ο Αντώνης Κανάκης - Τι ανακοίνωσε ο ίδιος και η παρέα του Ράδιο Αρβυλα;
Η παρέα του The Voice of Greece αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη
Η παρέα του The Voice of Greece αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη
The Voice: Το συγκινητικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δείτε το trailer
The Voice: Το συγκινητικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δείτε το trailer
«Εκτός Σχεδίου»: Η πιο απρόβλεπτη κωμική παρέα επιστρέφει στην ΕΡΤ1
«Εκτός Σχεδίου»: Η πιο απρόβλεπτη κωμική παρέα επιστρέφει στην ΕΡΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Το Σώμα της»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του ALPHA
«Το Σώμα της»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του ALPHA
DRAGONS’ DEN: Τι θα δούμε στο τρίτο επεισόδιο
DRAGONS’ DEN: Τι θα δούμε στο τρίτο επεισόδιο
ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙΣ ΠΑΤΡΙΚ ΣΤΙΟΥΑΡΤ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ «Star Trek» και «X-Men
ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙΣ ΠΑΤΡΙΚ ΣΤΙΟΥΑΡΤ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ «Star Trek» και «X-Men
TO INTERNET ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΚΡΙΣΙΜΑ ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ SITES ΝΑ ΠΕΦΤΟΥΝ....
TO INTERNET ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΚΡΙΣΙΜΑ ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ SITES ΝΑ ΠΕΦΤΟΥΝ....
Η Τουρκία σχεδιάζει επέκταση των σιδηροδρομικών γραμμών ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη σύνδεση Κίνας και Ευρώπης έως το 2031, σύμφωνα με έκθεση.
Η Τουρκία σχεδιάζει επέκταση των σιδηροδρομικών γραμμών ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη σύνδεση Κίνας και Ευρώπης έως το 2031, σύμφωνα με έκθεση.