2026-10-29 14:20:41
Φωτογραφία για Πρεμιέρα για το «Happy Hours», με την Άννα Αναστασάκη στο OPEN



Η εκπομπή «Happy Hours» και η Άννα Αναστασάκη επανέρχονται δυναμικά στις οθόνες μας, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 17:30 στο OPEN και προτείνουν υπέροχες ιδέες για βόλτα, φαγητό, διασκέδαση, εκδρομές!!! 

Μέρη καλά κρυμμένα, που δεν είναι ευρέως γνωστά, αλλά και hot προορισμοί, μας περιμένουν για να περάσουμε την πιο χαρούμενη ώρα της εβδομάδας!

Στην πρεμιέρα η Άννα κάνει βόλτα στο μεγαλύτερο και πιο ζωντανό πάρκο της Αθήνας, το Πεδίον του Άρεως! Δοκιμάζει ένα ιταλικό streetfood με… σκανδαλιστικό όνομα, αλλά και σουβλάκι με το… μέτρο!

Στη συνέχεια, ανακαλύπτει τη Λατινική Αμερική στην «καρδιά» του… Πειραιά, αλλά ανεβαίνει και Θεσσαλονίκη για πατσά!

Τελος, το «Happy Hours» και η Άννα Αναστασάκη, πραγματοποιούν μία φθινοπωρινή απόδραση στο μαγευτικό Ναύπλιο!

Ατελείωτες βόλτες, συναντήσεις με υπέροχους ανθρώπους και πανέμορφα τοπία έρχονται στις οθόνες μας.

«Happy Hours», με την Άννα Αναστασάκη: Πρεμιέρα, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 17:30 στο OPEN και κάθε Σάββατο την ίδια ώρα.



Πηγή: tvnea.com
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