2026-10-27 16:13:49
Φωτογραφία για Υπάρχει ένα νέο, μακρύτερο τρένο στον κόσμο, μήκους 4,7 μιλίων με 696 βαγόνια, αλλά... έχει μια παγίδα!
Τα τρένα μπορεί να είναι εντυπωσιακά όπως και να 'χει, αλλά ένα εμπορικό τρένο έχει πάει τα πράγματα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, κερδίζοντας τον τίτλο του μακρύτερου τρένου στον κόσμο.Με μήκος 7,7 χιλιόμετρα, το τεράστιο τρένο έσυρε 696 βαγόνια σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει τον τίτλο του μακρύτερου τρένου στον κόσμο.Η Transnet Freight Rail το λειτούργησε για να παρουσιάσει μια πραγματικά sidirodromikanea
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