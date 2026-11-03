Δύο νέα ψηφιακά εργαλεία του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη Διοίκηση του Οργανισμού.

Πρόκειται για την εφαρμογή myEOPYY app και το νέο Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων Υγείας.

Οι νέες υπηρεσίες ενδιαφέρουν και τον φαρμακευτικό κλάδο, καθώς οι ασφαλισμένοι θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στο ιστορικό των φαρμάκων που έχουν αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα αξιολόγησης των φαρμακείων του Οργανισμού.

myEOPYY app: Το ιστορικό αποζημιούμενων φαρμάκων στο κινητό

Μέσα από τη νέα εφαρμογή, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την περίθαλψή τους.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα προβολής:

farmakopoioi

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