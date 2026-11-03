2026-11-03 13:25:05
Φωτογραφία για Τζέιμς Κάμερον: Απρόσμενη επίσκεψη στα στούντιο ΚΑΠΑ 2 – Τι παρακολούθησε στα γυρίσματα σειράς
Μια επίσκεψη που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στα στούντιο ΚΑΠΑ 2, καθώς στις εγκαταστάσεις τους βρέθηκε ο θρυλικός σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον.

Ο δημιουργός των κινηματογραφικών επιτυχιών «Τιτανικός», «Avatar» και «Εξολοθρευτής» επισκέφθηκε τα υπερσύγχρονα πλατό στην Αθήνα, όπου φιλοξενείται αυτή την περίοδο μέρος των γυρισμάτων της αμερικανικής σειράς «House of David», παραγωγής της Amazon MGM Studios.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στη Realnews, ο Κάμερον δεν έχει άμεση εμπλοκή στη δημιουργία ή την παραγωγή της βιβλικής σειράς. Η παρουσία του, ωστόσο, συνδέεται με τη φιλική σχέση που διατηρεί με τον πρωταγωνιστή της, Στίβεν Λανγκ, τον οποίο γνωρίσαμε και μέσα από τον κεντρικό του ρόλο στο «Avatar».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο διάσημος σκηνοθέτης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τη διαδικασία των γυρισμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις τεχνολογικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούνται για τις ανάγκες του ιστορικού βιβλικού δράματος.


Η σειρά «House of David» πραγματοποιεί σημαντικό μέρος των γυρισμάτων της στην Ελλάδα, αξιοποιώντας παράλληλα το πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων (cash rebate) του ΕΚΚΟΜΕΔ, το οποίο στηρίζει ξένες και εγχώριες οπτικοακουστικές παραγωγές.

Η παρουσία ενός δημιουργού του βεληνεκούς του Τζέιμς Κάμερον στα ελληνικά στούντιο αποτελεί, αναμφίβολα, μια ξεχωριστή στιγμή για τις εγκαταστάσεις των ΚΑΠΑ 2 και τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί.

Πηγή: tvnea.com
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