2026-10-27 00:39:50

Πιο νωρίς από άλλες χρονιές λόγω του καιρού που φέτος δεν είναι το ίδιο καλός με τα προηγούμενα χρόνια, με το κρύο και τις βροχές ήδη να έχουν κάνει έντονη την παρουσία τους, οι πολίτες σπεύδουν στα φαρμακεία για να εμβολιαστούν κατά της γρίπης.



«Επειδή ο χειμώνας μπήκε πολύ γρήγορα επιταχύνθηκε η διαδικασία του αντιγριπικού εμβολιασμού στα φαρμακεία. Δηλαδή άλλες φορές με έναν καλό καιρό μέσα στον Οκτώβρη δεν βλέπαμε τον κόσμο να ερχόταν και να προχωρεί στους εμβολιασμούς. Αυτό που βλέπουμε (σ.σ. τώρα) είναι ότι σιγά σιγά αρκετοί πολίτες έρχονται στα φαρμακεία όπου κάνουν το εμβόλιο της γρίπης» ανέφερε στη ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς.



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