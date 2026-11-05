2026-11-05 11:29:22
Φωτογραφία για Αντώνης Κανάκης: Η απάντησή του για την αποχώρηση του «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1
Στο vidcast του Θανάση Λάλα βρέθηκε καλεσμένος ο Αντώνης Κανάκης, όπου, μεταξύ άλλων, δέχθηκε ερώτηση για την αποχώρηση του «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1.

Ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο «Happy Day», δίνοντας μια πρώτη εικόνα από όσα συζήτησαν οι δύο άνδρες γύρω από τη συγκεκριμένη τηλεοπτική εξέλιξη.

«Αυτό που είπες για τον θάνατο, εμένα μου συμβαίνει αντίστροφα. Δεν είναι ότι εκπαιδεύομαι συναισθηματικά ή εσωτερικά στην απώλεια. Κάνω το αντίθετο, τώρα τελευταία ειδικά», είπε αρχικά ο Αντώνης Κανάκης.

Ο Αντώνης Κανάκης πρόσθεσε στη συνέχεια: «Άνθρωποι που χάνουμε, ζω σαν να είναι εκεί που ήταν, απλά δεν βλεπόμαστε. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε λέω “Θεέ μου, γιατί δεν έχουμε εκπομπή;” και συγχρόνως λέω “Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν έχουμε εκπομπή και δεν περνάω την ημέρα μου από το πρωί ως το βράδυ μέσα σε αυτά τα σκ…ά”».

Σε ερώτηση του Θανάση Λάλα για το λόγο που έφυγαν από τον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Κανάκης απάντησε: «Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Ναι, καλά ήμασταν, αλλά δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο απ’ ότι είπαμε στην ανακοίνωση».

Πηγή: tvnea.com
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