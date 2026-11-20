Η δυνατότητα να δείτε ποιοι έχουν αναζητήσει τα στοιχεία σας (ΑΦΜ) στο Taxisnet/AADE παρέχεται μέσω της ειδικής εφαρμογής «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Πώς να δείτε το Ιστορικό Αναζητήσεων για το ΑΦΜ σας

Είσοδος στην Πύλη:

Επισκεφθείτε τη σελίδα της ΑΑΔΕ (myAADE.gov.gr).

Επιλέξτε Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Μητρώο > Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων.

Σύνδεση:

Συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet.

Προβολή Ιστορικού:

Στο μενού της εφαρμογής επιλέξτε την καρτέλα «Ιστορικό Αναζητήσεων» (ή Ποιοι με αναζήτησαν / Προβολή Αναζητήσεων).

Εκεί εμφανίζεται λίστα με τα ΑΦΜ/Επωνυμίες των επιχειρήσεων ή φορέων που πραγματοποίησαν αναζήτηση για τα στοιχεία σας, καθώς και η ημερομηνία και ώρα της αναζήτησης.

Σημαντικές Διευκρινίσεις

Ποιες αναζητήσεις εμφανίζονται: Στο ιστορικό καταγράφονται οι αναζητήσεις που γίνονται μέσω των ειδικών διασταυρώσεων/web services της ΑΑΔΕ (π.χ. από επιχειρήσεις, τράπεζες, ή δημόσιους φορείς που διασταυρώνουν στοιχεία τιμολόγησης ή εγκυρότητας ΑΦΜ).

Ποιοι έχουν πρόσβαση: Η δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων τρίτων αφορά κυρίως επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που διαθέτουν ειδικούς κωδικούς είσοδου (API keys) για την έκδοση παραστατικών/τιμολογίων.

Δεδομένα Προστασίας: Η ΑΑΔΕ διατηρεί το αρχείο καταγραφής (audit log) για λόγους διαφάνειας, ώστε κάθε φορολογούμενος να γνωρίζει ποια νομικά πρόσωπα έχουν προσπελάσει τα δημοσιοποιημένα στοιχεία του μητρώου του.

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