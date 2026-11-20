Η λοίμωξη από στρεπτόκοκκο εμφανίζεται όταν τα βακτήρια καταφέρνουν να ξεπεράσουν την ανοσολογική άμυνα του οργανισμού μας.Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η μόλυνση είναι αποτέλεσμα επαφής με μολυσμένο άτομο.Έτσι, ο στρεπτόκοκκος μεταδίδεται σε ένα άτομο, όταν αυτό έρθει σε άμεση επαφή με το σάλιο ή τις εκκρίσεις από τη μύτη κάποιου που είναι ήδη μολυσμένος.Επίσης, η μετάδοση είναι δυνατόν να γίνει μέσω τροφίμων που επιμολύνθηκαν, ιδιαίτερα από γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα.Και βέβαια η στρεπτοκοκκική λοίμωξη εκδηλώνεται όταν τα βακτήρια του στρεπτόκοκκου καταφέρνουν να υπερβούν τους αμυντικούς μηχανισμούς του ανοσοποιητικού μας συστήματος η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/streptokokkos-10-trofes-farmaka-kata-toy-streptokokkoy/