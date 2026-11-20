2026-11-20 08:48:25

Μου αρέσει να μαγειρεύω με τα βότανα της φύσης, να τα αφήνω να συναντιούνται μέσα στην κατσαρόλα μου και να δημιουργούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν τις αισθήσεις.



Σήμερα, τα γιουβαρλάκια έχουν την τιμητική τους!



Ένα αγαπημένο, οικείο φαγητό, που τολμώ να το γεμίσω με πολλά, πολλά βότανα. Γιατί πιστεύω πως η μαγειρική δεν είναι απλώς η παρασκευή ενός γεύματος - είναι δημιουργία,



φαντασία,



γνώση και αγάπη για τα υλικά που μας προσφέρει η φύση.



Και κάθε φορά που ανοίγω την κατσαρόλα, νιώθω πως η φύση βρίσκει έναν ακόμη τρόπο να καθίσει στο τραπέζι μας!



η συνέχεια του άρθρου μου και της συνταγής μου:https://botanologia.gr/gioyvarlakia-me-polla-polla-votana-ena-agapimeno-fagito/



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