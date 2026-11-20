Ο αν. Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Πέτρος Γαλάνης, παρουσιάζει νέα ελληνική μελέτη στο Health Talks και εξηγεί πώς ο αλγόριθμος των social media αλλάζει τη δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου

Σε πρωτόγνωρα μονοπάτια οδηγείται η ανθρωπότητα από την «εισβολή» των social media στις ζωές μας. Ερευνητές διαπιστώνουν πως για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, τα παιδιά παρουσιάζουν χαμηλότερο IQ από τους γονείς τους ενώ παρατηρείται πτώση και στις γνωστικές ικανότητές τους, με κύριο ένοχο το TikTok, το Instagram κα.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα δεν είναι καλύτερα… Μελέτη του ΕΚΠΑ δείχνει πως 1 στους 2 νέους είναι εθισμένα στο TikTok ενώ 6 στους 10 παρουσιάζουν και συμπτώματα κλινικής κατάθλιψης.

Δείτε την αποκαλυπτική συζήτηση, της Γιάννας Σουλάκη με τον αν. Καθηγητή Ερευνητικής Μεθοδολογίας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, Πέτρο Γαλάνη, στο Ηealth Talks του Iatropedia.gr.

https://www.youtube.com/watch?v=ts3xdIEiJMU

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