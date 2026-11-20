Η ασφάλεια των έξυπνων οικιακών συσκευών (IoT) δεν είναι μια υπόθεση που ολοκληρώνεται τη στιγμή της αγοράς. Αντιθέτως, η προστασία τους απαιτεί συνεχή φροντίδα και διαχείριση από πολλούς διαφορετικούς φορείς:

Οι κατασκευαστές (Brand Manufacturers): Φέρουν την κύρια ευθύνη για τη διάθεση ασφαλούς λογισμικού, την παροχή τακτικών ενημερώσεων ασφαλείας (security patches) και τη διόρθωση κενών (vulnerabilities) καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Οι ίδιοι οι χρήστες (Καταναλωτές): Έμμεσα αλλά κρίσιμα, είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή υγιεινή ασφάλειας: την αλλαγή των εργοστασιακών κωδικών πρόσβασης, την ενεργοποίηση των αυτόματων ενημερώσεων και την ασφάλεια του οικιακού δικτύου Wi-Fi.

Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και πλατφορμών (Routers/Smart Ecosystems): Συμβάλλουν στην απομόνωση των συσκευών (π.χ. μέσω δικτύων φιλοξενίας/guest networks) και στον έλεγχο της κυκλοφορίας δεδομένων.

Οι ρυθμιστικές αρχές και τα πρότυπα (π.χ. πρότυπο EN 303 645): Θεσπίζουν αυστηρούς κανόνες και πιστοποιήσεις που υποχρεώνουν τις εταιρείες να τηρούν ελάχιστα κριτήρια κυβερνοασφάλειας πριν και μετά τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά.

Τι έδειξαν τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

Από τις 11 Οκτωβρίου 2026, εμπορικά συστήματα ψύξης σε σούπερ μάρκετ της Γαλλίας και πολλών ακόμη χωρών της ΕΕ δέχθηκαν επιθέσεις, με δεύτερο κύμα την 1η και τη 2α Νοεμβρίου. Οι επιτιθέμενοι έβαλαν ψυγεία και καταψύκτες σε παρατεταμένο κύκλο απόψυξης ή ανέβασαν απευθείας τη θερμοκρασία τους, και τα καταστήματα πέταξαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Στη Γαλλία, σύμφωνα με τη Le Monde, ο κύκλος απόψυξης επιμηκύνθηκε από μία σε οκτώ ώρες, ώστε να αργήσουν οι συναγερμοί. Η εισαγγελία του Παρισιού, που ερευνά την υπόθεση, εξέταζε και τη σύνδεση της επίθεσης με εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Για τους δικούς της ελεγκτές, η Danfoss ανέφερε ότι όσοι στοχεύτηκαν ήταν είτε μοντέλα που η εταιρεία δεν ενημερώνει πια είτε νεότερα μοντέλα χωρίς τις διορθώσεις που είχε εκδώσει το 2025. Στην Ελλάδα, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας εντόπισε περισσότερα από 300 συστήματα εκτεθειμένα στο διαδίκτυο, διευκρίνισε όμως ότι δεν υπήρχε επίσημα καταγεγραμμένο περιστατικό στις υπηρεσίες της.

Η υπόθεση αφορά επαγγελματικό εξοπλισμό, όχι οικιακές συσκευές. Δείχνει όμως πώς μοιάζει στην πράξη η σύνδεση των δύο εννοιών ασφάλειας: μια μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή ρυθμίσεων μέσω δικτύου έγινε χαλασμένα τρόφιμα.

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