Σε περιπτώσεις παρατεταμένης διακοπής ρεύματος και τηλεπικοινωνιών (blackout), οι ευρωπαϊκοί φορείς πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων συνιστούν σε κάθε νοικοκυριό να διαθέτει ένα βασικό κιτ εκτάκτου ανάγκης για αυτονομία τουλάχιστον 72 ωρών (3 ημερών).

Τα βασικά είδη που προτείνονται χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

1. Επικοινωνία & Ενημέρωση (Χωρίς Σήμα/Ρεύμα)

Ραδιόφωνο με μπαταρίες ή μανιβέλα: Ο μόνος τρόπος να λαμβάνετε επίσημες ενημερώσεις από τις αρχές όταν καταρρεύσουν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και το ίντερνετ.

Powerbanks / Φορητοί φορτιστές: Προφορτισμένα για τη διατήρηση των συσκευών σε λειτουργία (έστω για χρήση φακού ή τοπικών εφαρμογών).

Εφεδρικές μπαταρίες: Για το ραδιόφωνο και τους φακούς.

Λίστα με τηλέφωνα ανάγκης σε χαρτί: Καταγεγραμμένα τηλέφωνα οικείων, γιατρών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

2. Φωτισμός & Θέρμανση / Δροσιά

Φακοί LED (κεφαλής ή χειρός): Προτιμώνται έναντι των κεριών για αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.

Κεριά & Σπίρτα/Αναπτήρες: Με προσοχή στη χρήση.

Ζεστά ρούχα & Κουβέρτες / Ισοθερμικές κουβέρτες: Για περιπτώσεις διακοπής θέρμανσης το χειμώνα.

3. Νερό & Τροφή

Εμφιαλωμένο νερό: Τουλάχιστον 2 έως 3 λίτρα ανά άτομο την ημέρα (για πόση και βασική υγιεινή). Για 3 ημέρες, υπολογίζονται περίπου 6–9 λίτρα ανά άτομο.

Τρόφιμα μακράς διαρκείας (που δεν χρειάζονται μαγείρεμα/ψυγείο):

Κονσέρβες (κρέας, ψάρι, λαχανικά, όσπρια) & ανοικτήρι κονσερβών.

Παξιμάδια, φρυγανιές, κρακεράκια.

Ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα.

Μπάρες δημητριακών, σοκολάτες, παστέλια.

Παιδικές τροφές / γάλα σε σκόνη (αν υπάρχουν μωρά).

4. Υγεία & Υγιεινή

Φαρμακείο πρώτων βοηθών: Γάζες, οινόπνευμα, βεταδίνη, χανζαπλάστ, παυσίπονα, αντισταμινικά.

Προσωπική ατομική φαρμακευτική αγωγή: Αποθέματα για τουλάχιστον 3–5 ημέρες για όσους λαμβάνουν τακτική θεραπεία.

Είδη ατομικής υγιεινής: Υγρά μαντηλάκια, αντισηπτικό τζελ, χαρτί υγείας, σακούλες σκουπιδιών (για διαχείριση απορριμμάτων χωρίς τρεχούμενο νερό).

5. Οικονομικά & Έγγραφα

Μετρητά (σε μικρά χαρτονομίσματα): Τα ATM και τα POS δεν θα λειτουργούν χωρίς ρεύμα και ίντερνετ.

Αντίγραφα σημαντικών εγγράφων: Ταυτότητα, διαβατήριο, ασφαλιστήρια, σε αδιάβροχη θήκη.

Σημαντική σημείωση: Θυμηθείτε να περιλάβετε τροφή, νερό και φάρμακα εάν έχετε κατοικίδια ζώα στο σπίτι.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.