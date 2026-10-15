2026-10-15 08:41:58

Η Ευρώπη αναδεικνύεται πλέον στη μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών και τεχνολογίας παγκοσμίως, ξεπερνώντας για πρώτη φορά την Ασία, σύμφωνα με τη μελέτη Worldwide Market for Railway Industries 2026 της SCI Verkehr.Βασικά σημεία της μελέτης:Η ευρωπαϊκή αγορά σιδηροδρόμων ανέρχεται σε 77,7 δισ. ευρώ ετησίως, έναντι 73,9 δισ. ευρώ της Ασίας.Η παγκόσμια σιδηροδρομική αγορά sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ