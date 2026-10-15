2026-10-15 08:41:58
Φωτογραφία για Η Ευρώπη κατακτά την πρώτη θέση στη διεθνή σιδηροδρομική αγορά.
Η Ευρώπη αναδεικνύεται πλέον στη μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών και τεχνολογίας παγκοσμίως, ξεπερνώντας για πρώτη φορά την Ασία, σύμφωνα με τη μελέτη Worldwide Market for Railway Industries 2026 της SCI Verkehr.Βασικά σημεία της μελέτης:Η ευρωπαϊκή αγορά σιδηροδρόμων ανέρχεται σε 77,7 δισ. ευρώ ετησίως, έναντι 73,9 δισ. ευρώ της Ασίας.Η παγκόσμια σιδηροδρομική αγορά sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
DIY Διακοσμητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο με φυσικό κλαδί
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
DIY Διακοσμητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο με φυσικό κλαδί
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σε τροχιά υλοποίησης η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Λισαβόνας - Πόρτο.
Σε τροχιά υλοποίησης η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Λισαβόνας - Πόρτο.
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην πρώτη θέση
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην πρώτη θέση
«Harmonia»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Ελλάδα για τη νέα μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ITV Studios
«Harmonia»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Ελλάδα για τη νέα μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ITV Studios
Νέο μοντέλο του τρένου υψηλής ταχύτητας ικανού να αναπτύξει ταχύτητες έως και 370 χλμ./ώρα παρουσίασε η Thaco στη Διεθνή Έκθεση του Βιετνάμ.
Νέο μοντέλο του τρένου υψηλής ταχύτητας ικανού να αναπτύξει ταχύτητες έως και 370 χλμ./ώρα παρουσίασε η Thaco στη Διεθνή Έκθεση του Βιετνάμ.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ: Το τρένο θα έχει… καθυστέρηση.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ: Το τρένο θα έχει… καθυστέρηση.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σε τροχιά υλοποίησης η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Λισαβόνας - Πόρτο.
Σε τροχιά υλοποίησης η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Λισαβόνας - Πόρτο.
Κρυφό μπόνους για 165.000 συντάξεις.
Κρυφό μπόνους για 165.000 συντάξεις.
Οδοντωτός: Επτά μήνες κλειστός, χωρίς ορίζοντα επαναλειτουργίας.
Οδοντωτός: Επτά μήνες κλειστός, χωρίς ορίζοντα επαναλειτουργίας.
Παχυσαρκία: Επανεκκινεί η δωρεάν φαρμακευτική αγωγή για 43.500 δικαιούχους
Παχυσαρκία: Επανεκκινεί η δωρεάν φαρμακευτική αγωγή για 43.500 δικαιούχους
Μικρόβια και ασθένεια : μήπως η πραγματική απάντηση βρίσκεται στην άμυνα του οργανισμού μας;
Μικρόβια και ασθένεια : μήπως η πραγματική απάντηση βρίσκεται στην άμυνα του οργανισμού μας;