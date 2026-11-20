2026-11-20 08:48:33

Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Βομβάη βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει νεαρή γυναίκα να προσπαθεί να εισέλθει στην καμπίνα του μηχανοδηγού τοπικού συρμού στον σταθμό Goregaon.Η γυναίκα, ντυμένη με κόκκινη φούστα και ψηλοτάκουνα, εμφανίζεται να κρατά τη χειρολαβή της πόρτας της καμπίνας και να επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση στον περιορισμένο χώρο, πραγματοποιώντας sidirodromikanea

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