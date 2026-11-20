Η GenZ φαίνεται να κρατά επιφυλακτική στάση απέναντι στην πλήρη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις εφαρμογές γνωριμιών (dating apps), παρά το γεγονός ότι πρόκειται για την πιο «ψηφιακά εξοικειωμένη» γενιά.

Οι κύριοι λόγοι για την επιφυλακτικότητά τους συνοψίζονται στα εξής σημεία:

Απώλεια της αυθεντικότητας: Η GenZ δίνει μεγάλη σημασία στην πραγματική, ανεπιτήδευτη επικοινωνία. Η χρήση AI για τη δημιουργία προφίλ, τη συγγραφή αυτόματων απαντήσεων ή το "flirting" θεωρείται από πολλούς επιφανειακή και ανειλικρινής.

Φόβος για "AI Catfishing": Η εκτεταμένη χρήση αλγορίθμων και παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) αυξάνει την καχύποπτα για το αν το άτομο στην άλλη πλευρά της οθόνης είναι πραγματικό ή αν η εικόνα/προσωπικότητά του έχει κατασκευαστεί από κάποιο εργαλείο.

Κόπωση από τις εφαρμογές (Dating App Fatigue): Υπάρχει ήδη μια γενικότερη τάση αποστασιοποίησης από το παραδοσιακό "swiping". Η προσθήκη περισσότερων αυτοματισμών συχνά ενισχύει την αίσθηση ότι οι γνωριμίες μετατρέπονται σε μια διεκπεραιωτική, αλγοριθμική διαδικασία παρά σε μια φυσική ανθρώπινη επαφή.

Αμφισβήτηση των αλγορίθμων προτάσεων: Πολλοί χρήστες νιώθουν ότι οι αλγόριθμοι ταίριασματος (matching algorithms) προσπαθούν να τους κρατήσουν περισσότερη ώρα μέσα στην εφαρμογή παρά να τους βοηθήσουν να βρουν μια ουσιαστική σχέση.

Παρόλα αυτά, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν απορρίπτεται οριζόντια. Εργαλεία AI που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας (π.χ. επαλήθευση ταυτότητας, εντοπισμός απάτης) ή για τη βελτίωση της ασφάλειας των δεδομένων αντιμετωπίζονται θετικά.

Ποια είναι η δική σου άποψη για τη χρήση της AI στις γνωριμίες; Πιστεύεις ότι βοηθάει ή εμποδίζει την πραγματική επικοινωνία;

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