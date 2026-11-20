Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί δεδομένα από POS, ταμειακές μηχανές, ηλεκτρονικά βιβλία, φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές συναλλαγές και αγοραπωλησίες ακινήτων για να εντοπίζει αναντιστοιχίες και υποθέσεις αυξημένου φορολογικού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, καθώς και πληροφορίες από το εξωτερικό.

Οι διασταυρώσεις μπορούν να αναδείξουν κρυφούς τζίρους, αδήλωτα εισοδήματα και συναλλαγές που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Μια αναντιστοιχία, ωστόσο, δεν αποδεικνύει αυτομάτως φοροδιαφυγή, αλλά μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για έλεγχο.

Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει μηδενική δήλωση ΦΠΑ, ενώ τα ηλεκτρονικά βιβλία της καταγράφουν συναλλαγές

. Αντίστοιχα, ένας επαγγελματίας μπορεί να εμφανίζει χαμηλά εισοδήματα στην εφορία, ενώ οι εισπράξεις μέσω POS αποτυπώνουν διαφορετική εικόνα. Ξεχωριστό πεδίο ελέγχου αποτελούν και τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις που δεν δηλώνονται στο σύνολό τους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία από POS, ταμειακές μηχανές, την πλατφόρμα myDATA, τις φορολογικές δηλώσεις, τις συναλλαγές ακινήτων και τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με άλλες φορολογικές αρχές.

Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές δημιουργεί ηλεκτρονική διαδρομή από την πληρωμή έως την έκδοση της απόδειξης. Οι ελεγκτές μπορούν να συγκρίνουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τα φορολογικά παραστατικά με τις δηλωμένες πωλήσεις, ώστε να εντοπίζουν πιθανές αποκλίσεις.

Μέσω της πλατφόρμας myDATA, η ΑΑΔΕ συγκεντρώνει δεδομένα για έσοδα και έξοδα επιχειρήσεων. Η σύγκριση αυτών των στοιχείων με τις δηλώσεις ΦΠΑ μπορεί να αναδείξει ασυμφωνίες, παραλείψεις ή συναλλαγές που δεν αποτυπώθηκαν σωστά στις δηλώσεις. Στον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται ειδικές διασταυρώσεις για επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ υπάρχουν στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας.

Οι τραπεζικές κινήσεις, όπου η φορολογική διοίκηση έχει νόμιμη πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία, μπορούν να συγκριθούν με τα δηλωμένα εισοδήματα και άλλες οικονομικές πληροφορίες. Μεγάλες ή επαναλαμβανόμενες πιστώσεις που δεν δικαιολογούνται από τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για νόμιμα και ήδη φορολογημένα ποσά ή για εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελούν επίσης ξεχωριστό πεδίο ελέγχου. Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπεται ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων φυσικών προσώπων από βραχυχρόνιες μισθώσεις, με διασταυρώσεις ανάμεσα στα στοιχεία των μισθώσεων και στα εισοδήματα που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις.

Η ΑΑΔΕ έχει εντάξει στον σχεδιασμό της και τον εντοπισμό αδήλωτων αγοραπωλησιών ακινήτων. Παράλληλα, η συγκέντρωση πληροφοριών για την ακίνητη περιουσία σε ενιαία ψηφιακή βάση αναμένεται να διευκολύνει τις διασταυρώσεις μεταξύ ιδιοκτησίας, συναλλαγών και φορολογικών δηλώσεων.

Στοιχεία από ενδοκοινοτικές συναλλαγές και πληροφορίες που διαβιβάζονται από αλλοδαπές φορολογικές αρχές αξιοποιούνται για τον εντοπισμό αποκλίσεων και πιθανών παραβάσεων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ελεγχθούν οικονομικές δραστηριότητες που δεν περιορίζονται εντός των ελληνικών συνόρων.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, αναπτύσσονται σενάρια ανίχνευσης επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου, καθώς και μοντέλα μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη παραβατικότητας και τον εντοπισμό ενδείξεων φορολογικής απάτης. Τα συστήματα αυτά αναζητούν ασυνήθιστες αποκλίσεις, όπως ασυνήθιστη σχέση ανάμεσα στις δηλωμένες πωλήσεις και την οικονομική δραστηριότητα ή επαναλαμβανόμενες ασυμφωνίες στα φορολογικά δεδομένα.

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