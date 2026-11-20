2026-11-20 08:48:34

Ο αυστριακός σιδηροδρομικός φορέας ÖBB έχει θέσει προς πώληση 20 παροπλισμένα βαγόνια-εστιατόρια, με τιμές εκκίνησης που κυμαίνονται από 8.825 έως 56.180 ευρώ. Τα βαγόνια προσφέρονται μεμονωμένα μέσω εμπιστευτικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές έχουν προθεσμία έως τις 10 Δεκεμβρίου για να υποβάλουν τις προσφορές τους.Η ÖBB πουλάει 20 βαγόνια-εστιατόρια τύπου WRmz , sidirodromikanea

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