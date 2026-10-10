2026-10-10 02:28:16
Φωτογραφία για Η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή υγεία στο επίκεντρο του 21ου Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου της ΠΕΦ
Τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών στη φαρμακευτική επιστήμη, από την έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων έως τη διανομή και την καθημερινή φαρμακευτική πρακτική, επιχειρεί να αναδείξει το 21ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.), που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου, στο Capsis Hotel, στη Θεσσαλονίκη.

Με τίτλο «Pharma meets AI – Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακή Υγεία στη Φαρμακευτική», το συνέδριο εστιάζει στις αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες σε διαφορετικά πεδία της φαρμακευτικής, συμπεριλαμβανομένων της έρευνας, της ανάπτυξης, της ρυθμιστικής διαδικασίας και της διανομής φαρμάκων.

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