Οι αναφορές για έως και 20% υψηλότερες επιδόσεις στο gaming των επεξεργαστών Intel Nova Lake (σειρά Core Ultra 4000) σε σύγκριση με τους Arrow Lake προέρχονται από πρόσφατες διαρροές εσωτερικών διαφανειών και δεδομένων της Intel.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται σε μερικούς βασικούς αρχιτεκτονικούς και τεχνολογικούς παράγοντες:

1. Ενσωμάτωση bLLC (big Last Level Cache)

Η Intel σχεδιάζει να εισαγάγει μια μεγάλη λανθάνουσα μνήμη (bLLC) σε επιλεγμένα μοντέλα Nova Lake, λειτουργώντας ως η δική της απάντηση στην τεχνολογία 3D V-Cache της AMD.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαρρεύσαν, οι εκδόσεις με bLLC προσφέρουν έως και 17% αυξημένη απόδοση σε single-thread διεργασίες και έως 20% με 33% υψηλότερα FPS στα παιχνίδια σε σχέση με τον Core Ultra 9 285K (Arrow Lake).

Αντίθετα, τα βασικά μοντέλα Nova Lake χωρίς τη μνήμη bLLC αναμένεται να έχουν πιο μετριοπαθή αύξηση στο gaming (περίπου 8% - 16%), παραμένοντας πιο κοντά στα τωρινά επίπεδα των Arrow Lake.

2. Νέα Αρχιτεκτονική & Intel APX

Οι Nova Lake θα βασίζονται στην προηγμένη λιθογραφία Intel 18A-P.

Θα ενσωματώνουν τις νέες εντολές Intel APX (Advanced Performance Extensions), οι οποίες διπλασιάζουν τους καταχωρητές γενικής χρήσης, προσφέροντας περίπου 15% βελτίωση στην αποτελεσματικότητα εκτέλεσης του CPU.

3. Υποστήριξη Ταχύτερης Μνήμης RAM

Τα εσωτερικά benchmarks της Intel συγκρίνουν τους Nova Lake με εγγενή υποστήριξη μνήμης DDR5-8000, έναντι των Arrow Lake που δοκιμάστηκαν σε προδιαγραφές DDR5-6400, κάτι που επίσης συμβάλλει στη μείωση του latency στα παιχνίδια.

Σημαντικό: Οι επεξεργαστές Nova Lake αναμένονται στην αγορά στα τέλη του 2026 με αρχές του 2027. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε εσωτερικές εκτιμήσεις της Intel και διαρροές (όπως από τους leakers Haze και VideoCardz), συνεπώς οι τελικές επιδόσεις ενδέχεται να διαφέρουν κατά την κυκλοφορία.

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