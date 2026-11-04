2026-11-04 20:15:24

Από την Ισπανία και τη Βρετανία έως την Κίνα και τις ΗΠΑ, οι επενδύσεις σε τροχαίο υλικό, μετρό και υποδομές επιβεβαιώνουν τη συνεχή ανάπτυξη των σιδηροδρόμων παγκοσμίως.Νέα τρένα υψηλής ταχύτητας για την Ισπανία Η Renfe προχωρά στην προμήθεια 30 νέων συρμών υψηλής ταχύτητας Velaro Novo από τη Siemens Mobility, ενισχύοντας περαιτέρω το δίκτυο των ταχέων σιδηροδρομικών συνδέσεων της χώρας. Η sidirodromikanea

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