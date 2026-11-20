2026-11-20 08:48:46

Ξεκινά σε λίγες ημέρες η διαδικασία καταβολής στις συντάξεις Δεκεμβρίου 2026, με χιλιάδες δικαιούχους να περιμένουν την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο ανήκουν οι συνταξιούχοι.Ο e-ΕΦΚΑ διατηρεί τον καθιερωμένο τρόπο καταβολής των συντάξεων, διαχωρίζοντας τους sidirodromikanea

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